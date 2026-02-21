Acasă » Știri » Vedeta din România care a fost mușcată de maimuțe în vacanță: „Nu am fost la doctor. Mi-a zis ChatGPT să stau liniștită”

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 21:42
Monica Odagiu a fost mușcată de maimuțe în vacanță. Sursa foto: Instagram
O vedetă din România care a fost în vacanță în Zanzibar a trecut printr-o situație neașteptată. Actrița a fost mușcată de maimuțe, iar ce a făcut a surprins pe toată lumea. Aceasta nu s-a dus la medic, ci s-a consultat cu… Chat GPT!

Monica Odagiu a trecut printr-o experiență surprinzătoare. În timp ce se afla în vacanță cu sora ei, Ana, și cu prietena lor, actrița Doina Teodoru, a trecut prin momente neplăcute. Ele au fost într-o destinație exotică, acolo unde maimuțele sunt nelipsite. Actrița a fost atacată de una.

Monica Odagiu a fost mușcată de maimuțe în vacanță

Celebra artistă nu s-a dus la medic după acest incident, însă situația s-a rezolvat altfel. Tot ea spune că această experiență a fost una amuzantă, chiar dacă s-a panicat la momentul respectiv.

„Se cățăra pe mine, îți umbla la alunițe, dacă vede ceva în relief pe pielea ta, vrea să-ți smulgă, adică sunt foarte tâmpite. Dar făcea de drag toate chestiile astea, că asta mi-au spus ulterior, doar că nu a fost cea mai extraordinară experiență, adică am rămas cu o chestie funny, dar m-am panicat un pic la un moment dat, că i-am zis că nu mai pot, „Vreau să ies, vreau să ies, te rog, lasă-mă să ies”. Că nu mă lăsa să plec, adică era disperată, se agățase cu toate mâinile și picioarele pe care le avea, așa ceva…”, a povestit Monica Odagiu.

Monica Odagiu, mușcată de maimuță. Sursa foto: Instagram
Monica Odagiu, mușcată de maimuță. Sursa foto: Instagram

Cum a rezolvat Monica Odagiu situația din vacanță

Monica Odagiu a declarat că, în urma incidentului neplăcut din vacanță, nu s-a dus la medic. Deși maimuța s-a agățat de ea și a mușcat-o, actrița a hotărât să nu intre din prima în panică și a căutat informații pe ChatGPT.

Iar pentru că chatbot-ul AI i-a spus că nu are de ce să se îngrijoreze, vedeta a stat liniștită. Bineînțeles că nu a luat de bun ce i-a spus ChatGPT și a fost atentă să vadă dacă are simptome în urma mușcăturii. Dar pentru că s-a simțit bine și știa că maimuțele sunt deja vaccinate, a decis că nu trebuie să meargă la medic.

„Pe mine chiar m-a mușcat o maimuță și n-am avut nimic. Am citit despre rabie, pare că e letală, dar se pare că nu. Au trecut cele două săptămâni critice, văd că n-am nimic. Nu am fost la doctor. Mi-a zis ChatGPT-ul să stau liniștită (râde- n.r ) pentru că maimuțele respective nu erau așa, de pe stradă. Maimuțele respective erau într-un fel de grădină zoologică unde sunt vaccinate și așa mai departe. Așadar, totul este în regulă. Este un loc unde poți face poze cu animalele. Nu le țin în cușcă, le dau drumul cu tine. Pare că sunt obișnuite cu oamenii. Și există o maimuță anume, Diva, pe numele ei- Divă la divă trage- (râde- n.r ), care s-a îndrăgostit iremediabil de mine și, de prea mult drag, m-a și mușcat. Vorbesc foarte serios”, a adăugat actrița.

Tags:

