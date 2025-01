Monica Odagiu, confesiuni neașteptate la 2 ani de când a lovit mortal un tânăr cu mașina. Ce i-au spus rudele lui Alexandru: ”Nu puteam să scap de vină”

Monica Odagiu a vorbit liber despre drama care i-a marcat ultimii doi ani din viață. În luna aprilie 2023 a fost implicată într-un accident rutier, soldat cu moartea unui bărbat de 33 de ani. Actrița a făcut o serie de confesiuni neașteptate despre tragicul eveniment, dar și despre ultima discuție pe care a avut-o cu rudele victimei. Viața Monicăi Odagiu a luat o turnură neașteptată.

Ziua de 9 aprilie 2023 va rămâne, cel mai probabil, drept una dintre cele mai îngrozitoare din viața Monicăi Odagiu. În timp ce circula în centrul Capitalei, actrița a accidentat mortal un bărbat de 33 de ani – care i-a sărit în fața mașinii. Din nefericire, în cădere, victima a fost lovită frontal de mașina condusă de Monica Odagiu – rănile la cap fiind incompatibile cu viața. Invitată în podcastul lui Jorge, Monica Odagiu a vorbit pentru prima dată despre nenorocirea care i-a marcat viața.

Au trecut aproape doi ani de când actrița a lovit cu mașina mortal un bărbat de 33 de ani. Aceasta a mărturisit că trauma prin care a trecut a marcat-o pe viață și că nu a crezut vreodată că va putea trece peste sentimentul de vinovăție. La doar o lună distanță, actrița a reușit să se urce din nou la volanul mașinii, însă recunoaște că impactul emoțional al tragediei încă o afectează. Ce se vede pe camerele de supraveghere la accidentul Monicăi Odagiu. Au apărut imaginile, unde se afla bărbatul care a murit

”Sinceră să fiu, nu îmi vine să cred că lucrurile sunt cum sunt acum și că s-au așezat cumva înapoi, pentru că în momentul în care s-a întâmplat asta, am simțit cum se prăbușește totul în jurul meu și a fost un moment foarte dificil. Real, nu am crezut că o să îmi revin din asta din niciun punct de vedere. Eu sunt un om foarte puternic și duc foarte multe lucruri, dar nu e simplu să trăiești cu așa ceva.

Nu am putut să plâng o lungă perioadă (…) La mine nu era un coșmar, era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva. Nu doresc asta nimănui, nici celui mai mare dușman al meu, deși nu cred că am foarte mulți (…) Culmea e că am reușit să mă urc din nou la volan. Sunt mai atentă, atentă la mașini, nu mai sunt atât de focusată cu mașinile, cât cu oamenii de pe trotuare, treceri de pe pietoni”, a spus Monica Odagiu.