Ce se vede pe camerele de supraveghere la accidentul Monicăi Odagiu. Au apărut imaginile, unde se afla bărbatul care a murit

Au apărut primele imagini din timpul accidentului mortal în care a fost implicată Monica Odagiu. Actrița are parte de momente cumplite, după ce un tânăr s-ar fi aruncat în fața mașinii ei, apoi și-a pierdut viața în mijlocul străzii.

Monica Odagiu trece prin momente cumplite, după accidentul mortal în care a fost implicată, duminică. Un tânăr de 33 de ani și-a pierdut viața în plină stradă, după ce s-ar fi aruncat în fața bolidului de lux pe care-l conducea vedeta. Aceasta a încercat să evite tragedia, însă a fost prea târziu. Monica Odagiu a privit neputincioasă cum un om se stinge din viață, în fața ei. După multe clipe dificile, pe care le-a trăit imediat după impactul puternic, vedeta a decis să vorbească și să le ofere oamenilor o explicație publică.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment.

Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins din viață. Nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare”, se arată în mesajul postat de Monica Odagiu, pe rețelele de socializare.

Actrița a mărturisit că are nevoie de liniște, să treacă peste șocul suferit. Monica a subliniat că a făcut tot ce a putut pentru a evita impactul, însă din nefericire, nu a putut schimba finalul tragic.

„Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupă de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate, eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face în acele secunde. Vă rog să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot trece peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul”, a fost mesajul Monicăi Odagiu, postat pe rețelele de socializare.

Ce se vede pe camerele de supraveghere la accidentul Monicăi Odagiu

Au apărut primele imagini din timpul accidentului în care a fost implicată Monica Odagiu. Camerele de supraveghere au surprins întregul moment în care un tânăr și-a pierdut viața. Acesta se afla pe o bancă, în stația STB, iar la un moment dat s-a ridicat, a început să se clatine și s-a prăbușit în fața mașinii conduse de actriță.

În imaginile prezentate de Știrile ProTV se poate observa cum Monica Odagiu virează brusc stânga, pe contrasens, în speranța că-l va putea evita pe bărbat. Acest lucru nu a fost posibil, pentru că spațiul de manevră este destul de îngust. Stația STB, unde era tânărul, este amplasată fix la marginea bordurii. Strada are un singur sens, iar în jurul ei sunt parcate adesea mașini. Monica Odagiu nu a putut evita tragedia. Câteva momente mai târziu, tânărul s-a stins din viață în plină stradă. Nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-l salva.

