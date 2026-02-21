Elena Udrea și-a mai îndeplinit încă un vis alături de fiica ei. Ce au făcut împreună pentru prima dată

Elena Udrea se bucur din plin de viața în libertate. Aceasta nu ratează niciun moment și nici zăpada consistentă din Capitală nu o oprește. Recent, Elena Udrea le-a arătat fanilor din mediul online că a împărtășit cu fiica ei un moment prețios. Cele două au avut parte de un moment mamă-fiică. Ce au făcut acestea împreună?

După ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa inițială de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea a fost eliberată condiționat la începutul lunii iulie 2025. Decizia definitivă a fost luată de Tribunalul Prahova, care a respins contestația formulată de DNA împotriva eliberării. Acum, după ani departe de viața liberă, Elena Udrea pare mai decisă ca niciodată să recupereze tot ce a pierdut – în special momentele prețioase din copilăria fiicei sale.

Elena Udrea și-a mai îndeplinit încă un vis alături de fiica ei

Încă de la ieșirea din Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea a declarat că va pune pe primul loc familia, în special relația cu fiica ei, Eva. În ultima perioadă, Elena Udrea și-a concentrat toată atenția asupra fiicei sale și la fel a făcut și recent.

Deși vremea din Capitală le-a cam stricat planurile, Elena Udrea nu a lăsat mormanele de zăpadă să îi stea în cale. Cum nu a putut să plece prea departe de casă, aceasta a găsit o activitatea în apropiere. Mai exact, a luat-o pe micuța Eva iar împreună au mers la sală. Cele două au împărtășit un moment mamă-fiică special.

„Daca viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport…”, a scris Elena Udrea, în mediul online, în dreptul unei fotografii în care apare alături de fiica sa.

Ei bine, pare că Elena Udrea s-a adaptat perfect la noua ei viață, iar zilele petrecute în spatele gratiilor sunt istorie. Acum, blondina se concertează pe familie și este cât se poate de fericită că se poate bucura din plin de timp petrecut alături de fiica sa.

„A fost o perioadă de readaptare firească, dar Elena este o femeie puternică și echilibrată. S-a reintegrat natural în viața noastră, pas cu pas, cu multă răbdare și maturitate. Lucrurile s-au așezat frumos”, a declarat recent Adrian Alexandrov.

Foto: Facebook