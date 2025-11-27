Acasă » Exclusiv » Elena Udrea își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit: „Am fost condamnată abuziv”

Elena Udrea își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit: „Am fost condamnată abuziv”

De: Ana Maria Pasat 27/11/2025 | 19:34
Elena Udrea își cere bunurile înapoi după ce a fost executată silit pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane de euro față de stat, ce ar fi provenit din organizarea Galei Bute. Până când cazul său va ajunge din nou în fața instanței, așa cum aceasta a solicitat, fosta politiciană se roagă de trei ori pe zi. De asemenea, ține post și citește Biblia în fiecare seară. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

Elena Udrea a fost eliberată în această vară, după mai bine de trei ani și 10 luni petrecuți în penitenciar. Aceasta a fost condamnată la 6 ani de detenție pentru deturnare de fonduri și trafic de influență în dosarul „Gala Bute”. Și a fost executată apoi silit de bunurile sale, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei.

Elena Udrea își cere bunurile înapoi. Foto: Facebook

Elena Udrea: „Cer restabilirea legalității”

Fosta blondă de la Cotroceni se bucură, în prezent, de timpul petrecut cu fiica sa și cu tatăl micuței, Adrian Alexandrov. În același timp însă, ea vrea să fie judecată din nou, pentru a i se face dreptate. Mai mult, cere să i se înapoieze toate bunurile. Bunuri care  consideră că i s-au luat abuziv, după ce a fost executată silit. Proprietăți a căror valoare se ridică la aproximativ 5 milioane de lei.

„Am demarat deja acțiuni prin care cer restabilirea legalității și în ceea ce mă privește pe mine. Adică rejudecarea de data aceasta conform legii dosarelor. Dosare în care am fost condamnată abuziv. Cu consecința și a recuperării a tot ceea ce mi s-a luat abuziv. Am rămas cam singura condamnată ilegal. Singura în cazul căreia, până acum, nu s-a acceptat redeschiderea cazului. Și rejudecarea după lege”, a declarat Elena Udrea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îmi fac rugăciune de trei ori pe zi”

Altfel, până ca dosarul său să ajungă din nou în fața instanței, fosta politiciană se roagă de trei ori pe zi. Ea ține post și îi citește Biblia în fiecare seară fiicei sale.

„Țin post, evident. Adică îl țin de ani de zile. Ne pregătim de vacanță de sărbători. Plus ziua mea. O parte vor fi tradiționale. Iar o parte le vom petrece la soare. Nu am mai fost în vacanță de soare și mare de patru ani.

În această perioadă, ca alimente consum legume, fructe, cereale, soia, salate, cartofi, fasole, supe creme. Și pâine, dar cu Maia. Vinerea țin Post Negru. Adică beau doar apă. Spiritual, îmi fac rugăciune de trei ori pe zi. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic sau îi povestesc Evei din Biblie seara, pe drum spre și de la școală. Am grijă să nu mă mai enervez în trafic. Dar și să nu mai am gânduri critice la adresa altora etc. Unele îmi ies mai bine. Altele nu. Cum ar fi problema cu traficul. Greu să nu mă enervez cu traficul între Corbeanca și Băneasa. Sau cu traficul din București. Făceam 30-35 minute pe ruta Corbeanca- Băneasa. Din cauza lucrărilor la metrou, de luni, au mai închis o bandă la Jandarmeriei. Și fac 50-60 de minute”, ne-a mai spus aceasta.

CITEȘTE ȘI: Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi…

NU RATA: DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit”

×