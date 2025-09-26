Acasă » Exclusiv » Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi…

Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi…

De: Andrei Iovan 26/09/2025 | 23:40
Elena Udrea se bucură din plin de libertate, după mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, la penitenciarul Târgșor. Pe 17 iulie, a fost eliberată condiționat după ce magistrații de la Tribunalul Prahova au respins contestația despusă de procurorii DNA. De atunci, aparițiile sale sunt atent urmărite, iar CANCAN.RO are imagini tari cu fosta politiciană, în timp ce și-a “scos la plimbare” geanta exotică Louis Vuitton, din colecția Capucines, al cărei preț sare lejer de 20.000 de euro. Unde s-a dus, elegantă și zâmbitoare, fostul ministru al Turismului, veți putea citi în rândurile de mai jos.

Ieșirea din penitenciar, în plină vară, a marcat pentru Elena Udrea un nou capitol din viața sa. Condamnată în dosarul „Gala Bute”, și-a ispășit pedeapsa în cea mai mare parte, perioadă care a însemnat pentru fosta blondă de la Cotroceni o lungă absență din viața publică.

Elena Udrea, cu o geantă exotică Louis Vuitton, crocodile green, colecția Capucines
Elena Udrea, cu o geantă exotică Louis Vuitton, crocodile green, colecția Capucines

Acum, este hotărâtă să își reia activitatea profesională, însă nu în sfera politică, ci vrea să se implice în afacerile de familie. Cel mai probabil, din dorința de a avea o viață normală și de a lăsa în spate trecutul tumultuos. Iar apariția ei la o clădire de firme de notariat poate avea legătură cu planurile sale în acest sens.

Elena Udrea, cu o geantă de peste 20.000 de euro pe braț și zâmbetul la purtător

Detaliile contează. Iar Elena Udrea a știut asta dintotdeauna, și a avut grijă mereu ca aparițiile sale să fie memorabile. Se știe că are o slăbiciune pentru gențile scumpe și hainele de brand. Ba chiar s-a și precizat în rechizitoriul procurorilor DNA că deține un Hermes Birkin din piele de crocodil, care ajunge la nici mai mult, nici mai puțin de 80.000 de euro. De data aceasta, a purtat o geantă tot cu multe zerouri, exotică, un Louis Vuitton Capucines, verde, care costă peste 20.000 de euro. A fost pata de culoare, care a accesorizat prefect întreaga ținută.

Bine, întreaga apariție a fost una elegantă, a ales să poarte o pereche de pantaloni office negri, cu vestă asortată, peste care a așezat un blazer lung, alb, fără mâneci. Pantofii stiletto cu toc înalt au fost nelipsiți, la fel și ochelarii de soare. Elena Udrea zâmbea și vorbea la telefon, în timp ce se îndrepta către o clădire cu birouri de notariat. Ce să mai, fosta politiciană reia controlul, în stil mare, și face toate demersurile necesare pentru a-și construi o viață liniștită.

