DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit”

Elena Udrea a revenit în mijlocul familiei după aproape patru ani petrecuți în penitenciar. Fosta politiciană are un program extrem de încărcat, iar cea mai mare parte a timpului o petrece la Corbeanca. Vine în București doar de două ori pe săptămână, își duce zilnic fiica la școală, dar și la canto, dans și înot. De asemenea, Elena Udrea ne-a dezvăluit că-n timpul detenției și-a descoperit și talentul artistic. CANCAN.RO are toate amănuntele.

De aproximativ două luni de când a fost eliberată, Elena Udrea recuperează timpul pierdut alături de fiica sa. Fosta politiciană ne-a dezvăluit astfel, cum decurge o zi obișnuită din viața sa și ce face, în prezent.

Elena Udrea: „Cântăm în mașină”

Aceasta își duce zilnic fiica la cursuri, Eva fiind înscrisă la o școală privată, la Karin’s Kids Academy, care, ironia sorții, își are sediul în Pădurea Băneasa, lângă SIE.

„Ne trezim la 07.00. Avem discuții pe ținută, pieptănat, hainele de sport, băut apă de dimineață etc. Astfel că plecăm mereu în grabă de acasă la opt fără zece. Prindem un trafic infernal pe DN1, bară la bară, cântăm în mașină, ne rugăm la Dumnezeu să ajungem la timpul potrivit și, întotdeauna ajungem cel târziu la 08.20. Ceea ce e foarte bine, că apucă să mănânce micul dejun, dacă vrea. De obicei nu vrea. Deoarce, în mod ilogic pentru că nu am încurca pe nimeni, au blocat posibilitatea să facem stânga din breteaua de sub podul Otopeni spre cartier, întorc uneori mașina în drum, ca toți părinții care vin din aceeași direcție cu mine. Altfel ar trebui să mai facem 15-20 minute ca să mergem până la pod la Mall Băneasa și să ne întoarcem dinspre oraș”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

La ce activități extrașcolare își duce fiica

Elena Udrea locuiește la Corbeanca și ajunge în București de maxim două ori pe săptămână. Preferă să lucreze de acasă și, ne mai spune aceasta, are multe planuri pe care le pune în practică „pas cu pas”

„La 08.30 Eva începe orele și termină programul la 17.00. Între timp, mă întorc acasă să mă pregătesc de activitățile mele. Încerc ca cea mai mare parte din ce am de făcut să fac de acasă, să îmi programez în Corbeanca eventualele întâlniri care nu pot fi rezolvate online și, dacă e cazul vin până în oraș. Le organizez astfel încât să ajung în București, o dată de două ori pe săptămână, nu mai mult.

Așa cum am mai spus, nu îmi mai irosesc timpul cu lucruri și oameni care nu sunt cu adevărat importanți pentru mine. Am multe planuri pe care le pun în practică acum, pas cu pas, ca să citez un cunoscut. Merg să o iau pe Eva, doar eu sau și cu Adrian uneori. Însă nu vreau să lipsesc nici dimineața, nici la terminarea programului ei. Încerc să recuperez tot ce am pierdut în acești ani în care am fost departe de ea. O duc la activitățile extrașcolare, cum ar fi canto și dans”.

A cântat în corul bisericii din penitenciar

Elena Udrea ne-a mai dezvăluit că fiica sa cântă foarte frumos. De asemenea, fosta blondă de la Cotroceni a descoperit și ea însăși că are acest talent, cântând în corul bisericii din penitenciar:

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit oaresce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra si la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”.

„Cam așa sunt zilele mele”

Obligatoriu, înainte de culcare, Elena Udrea îi citește câte o poveste Evei, de cele ai multe ori din Biblie, după cum ne-a mărturisit:

„Seara facem ceva împreună, lego, colorăm, citim, gătim cina. Mai vin prietenii ei la ea sau merge ea la ei. Mâncăm împreună toți trei, apoi baie, pijamale și somn în jur de 21.00. Obligatoriu o poveste înainte de culcare. Din Biblie îi place să îi povestesc cel mai mult, despre Iisus sau din Vechiul Testament, despre prooroci, ori despre copii care au reușit în viață, sau din copilăria mea, a lui tati sau chiar de când era ea și mai mică.

Eu adorm odată cu ea. Și mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd și eu ce telefoane, ce mesaje am mai primit. Mă mai uit la știri, mai vorbim, eu și Adrian, ce nu am apucat în ziua respective. Și pe la unu mergem la culcare. Asta dacă nu se trezește Eva și strigă după mine. Cam așa sunt zilele mele, minunate, după care am tânjit 3 ani și jumătate. Și, dacă mă mai enervez cu diverse lucruri, îmi amintesc imediat ce înseamnă să nu le am deloc”.

CITEȘTE ȘI: De cine se ascunde Elena Udrea de când a ieșit de la închisoare și ce planuri rapide are: ”Încă nu! Deocamdată…”

Prima reacție a Elenei Udrea, după ce a fost la un pas de tragedie la Sinaia! Un urs le-a dat teroare

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.