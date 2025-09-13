Acasă » Exclusiv » DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit”

DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit”

De: Ana Maria Păsat 13/09/2025 | 16:04
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Elena Udrea a revenit în mijlocul familiei după aproape patru ani petrecuți în penitenciar. Fosta politiciană are un program extrem de încărcat, iar cea mai mare parte a timpului o petrece la Corbeanca. Vine în București doar de două ori pe săptămână, își duce zilnic fiica la școală, dar și la canto, dans și înot. De asemenea, Elena Udrea ne-a dezvăluit că-n timpul detenției și-a descoperit și talentul artistic. CANCAN.RO are toate amănuntele.

De aproximativ două luni de când a fost eliberată, Elena Udrea recuperează timpul pierdut alături de fiica sa. Fosta politiciană ne-a dezvăluit astfel, cum decurge o zi obișnuită din viața sa și ce face, în prezent.

Elena Udrea recuperează timpul pierdut alături de fiica sa, Eva

Elena Udrea: „Cântăm în mașină”

Aceasta își duce zilnic fiica la cursuri, Eva fiind înscrisă la o școală privată, la Karin’s Kids Academy, care, ironia sorții, își are sediul în Pădurea Băneasa, lângă SIE.

„Ne trezim la 07.00. Avem discuții pe ținută, pieptănat, hainele de sport, băut apă de dimineață etc. Astfel că plecăm mereu în grabă de acasă la opt fără zece. Prindem un trafic infernal pe DN1, bară la bară, cântăm în mașină, ne rugăm la Dumnezeu să ajungem la timpul potrivit și, întotdeauna ajungem cel târziu la 08.20. Ceea ce e foarte bine, că apucă să mănânce micul dejun, dacă vrea. De obicei nu vrea. Deoarce, în mod ilogic pentru că nu am încurca pe nimeni, au blocat posibilitatea să facem stânga din breteaua de sub podul Otopeni spre cartier, întorc uneori mașina în drum, ca toți părinții care vin din aceeași direcție cu mine. Altfel ar trebui să mai facem 15-20 minute ca să mergem până la pod la Mall Băneasa și să ne întoarcem dinspre oraș”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

La ce activități extrașcolare își duce fiica

Elena Udrea locuiește la Corbeanca și ajunge în București de maxim două ori pe săptămână. Preferă să lucreze de acasă și, ne mai spune aceasta, are multe planuri pe care le pune în practică „pas cu pas”

Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi...

„La 08.30 Eva începe orele și termină programul la 17.00. Între timp, mă întorc acasă să mă pregătesc de activitățile mele. Încerc ca cea mai mare parte din ce am de făcut să fac de acasă, să îmi programez în Corbeanca eventualele întâlniri care nu pot fi rezolvate online și, dacă e cazul vin până în oraș. Le organizez astfel încât să ajung în București, o dată de două ori pe săptămână, nu mai mult.

Așa cum am mai spus, nu îmi mai irosesc timpul cu lucruri și oameni care nu sunt cu adevărat importanți pentru mine. Am multe planuri pe care le pun în practică acum, pas cu pas, ca să citez un cunoscut. Merg să o iau pe Eva, doar eu sau și cu Adrian uneori. Însă nu vreau să lipsesc nici dimineața, nici la terminarea programului ei. Încerc să recuperez tot ce am pierdut în acești ani în care am fost departe de ea. O duc la activitățile extrașcolare, cum ar fi canto și dans”.

A cântat în corul bisericii din penitenciar

Elena Udrea ne-a mai dezvăluit că fiica sa cântă foarte frumos. De asemenea, fosta blondă de la Cotroceni a descoperit și ea însăși că are acest talent, cântând în corul bisericii din penitenciar:

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit oaresce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra si la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”.

„Cam așa sunt zilele mele”

Obligatoriu, înainte de culcare, Elena Udrea îi citește câte o poveste Evei, de cele ai multe ori din Biblie, după cum ne-a mărturisit:

„Seara facem ceva împreună, lego, colorăm, citim, gătim cina. Mai vin prietenii ei la ea sau merge ea la ei. Mâncăm împreună toți trei, apoi baie, pijamale și somn în jur de 21.00. Obligatoriu o poveste înainte de culcare. Din Biblie îi place să îi povestesc cel mai mult, despre Iisus sau din Vechiul Testament, despre prooroci, ori despre copii care au reușit în viață, sau din copilăria mea, a lui tati sau chiar de când era ea și mai mică.

Eu adorm odată cu ea. Și mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd și eu ce telefoane, ce mesaje am mai primit. Mă mai uit la știri, mai vorbim, eu și Adrian, ce nu am apucat în ziua respective. Și pe la unu mergem la culcare. Asta dacă nu se trezește Eva și strigă după mine. Cam așa sunt zilele mele, minunate, după care am tânjit 3 ani și jumătate. Și, dacă mă mai enervez cu diverse lucruri, îmi amintesc imediat ce înseamnă să nu le am deloc”.

CITEȘTE ȘI: De cine se ascunde Elena Udrea de când a ieșit de la închisoare și ce planuri rapide are: ”Încă nu! Deocamdată…”

Prima reacție a Elenei Udrea, după ce a fost la un pas de tragedie la Sinaia! Un urs le-a dat teroare

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit la marea mea dragoste!”
Exclusiv
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit…
După un an și jumătate de relație, Fabiola i-a spus adio subit! BRomania i-a pus totul pe tavă ”prințesei”, iar ea l-a lăsat cu buza umflată
Exclusiv
După un an și jumătate de relație, Fabiola i-a spus adio subit! BRomania i-a pus totul pe tavă…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Gandul.ro
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel...
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Digi 24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine
Digi24
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul anului școlar. Adolescenta s-a stins pe patul de spital, la câteva luni după ce s-a electrocutat în baie
kanald.ro
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
kfetele.ro
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
observatornews.ro
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special...
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar...
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze...
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor lua decizia
Capital.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor...
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
evz.ro
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Gandul.ro
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
radioimpuls.ro
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost...
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani a rupt tăcerea
Fanatik.ro
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani...
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu Drăgușin
Fanatik.ro
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului ...
Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului de 22 de ani
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ...
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot ...
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj”
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani ...
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani a fost înjunghiată în tren
Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite
Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite
Vezi toate știrile
×