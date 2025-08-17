Prima reacție a Elenei Udrea, după ce a fost la un pas de tragedie la Sinaia! Un urs le-a dat teroare

Elena Udrea, momente de groază la Sinaia! Un urs i-a dat târcoale pensiunii unde se afla cu familia. Cine i-a salvat familia!

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a trecut printr-o experiență înfricoșătoare la scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare. Weekendul pe care intenționa să îl petreacă liniștit alături de familie la Sinaia s-a transformat într-un episod care putea avea consecințe dramatice, după ce un urs a pătruns în curtea pensiunii unde era cazată.

Prima reacție a Elenei Udrea, după ce a fost la un pas de tragedie la Sinaia

Incidentul a avut loc într-o zonă aflată în apropierea pârtiei „Drum de Vară”, loc recunoscut pentru frecvența aparițiilor urșilor în preajma unităților turistice. Potrivit imaginilor surprinse chiar de pe balconul pensiunii, animalul a fost alungat cu greu de câinii de pază, moment care a creat panică printre turiștii aflați în zonă.

Pentru Elena Udrea și familia sa, prezența ursului a reprezentat o adevărată încercare, mai ales că sălbăticiunea nu s-a limitat la a sta în apropiere, ci a intrat efectiv în curtea pensiunii. Sperietura a fost una majoră, mai ales pentru fetița sa, Eva, aflată alături de ea în această vacanță.

Deși autoritățile locale au fost sesizate în repetate rânduri despre urșii care coboară din pădure până în centrul stațiunii Sinaia, situația rămâne deosebit de periculoasă. În cazul de față, salvarea a venit din partea câinelui, care au reușit să țină animalul la distanță până când acesta a părăsit zona. Patrupedul familiei, un câine de doar opt luni, dar care s-a dovedit hotărât și curajos, reușind să contribuie la îndepărtarea ursului.

„Eva si Igor, care ne-a aparat de urs, aseara. La doar 8 luni, este cel mai puternic si curajos”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Experiența a lăsat urme de teamă, dar și un mesaj transmis ulterior de fostul ministru, care a încercat să transforme incidentul într-o lecție despre fragilitatea momentelor de siguranță și importanța prezenței de spirit.

Acest episod vine la doar câteva săptămâni după ce Elena Udrea a părăsit penitenciarul, pe 17 iulie 2025, în urma executării a aproape patru ani din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”. După o perioadă lungă marcată de lipsa libertății, intenția sa a fost să își refacă legătura cu familia și să își ofere câteva zile de liniște departe de agitația orașului.

