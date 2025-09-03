De cine se ascunde Elena Udrea de când a ieșit de la închisoare și ce planuri rapide are: ”Încă nu! Deocamdată…”

La aproape două luni de când a părăsit penitenciarul, Elena Udrea se bucură de timpul petrecut în mijlocul familiei. Fosta blondă de la Cotroceni preferă ca momentan să stea departe de lumina reflectoarelor. Se simte bine după intervenția chirugicală avută, este cât se poate de discretă cu viața sa privată și își calculează atent pașii până la revenirea în spațiul public. CANCAN.RO are toate amănuntele.

După aproape patru ani petrecuți în spatele gratiilor, în urma condamnării în „Gala Bute”, Elena Udrea a fost eliberată pe data de 14 iulie. A părăsit penitenciarul Târgșor îmbrăcată în alb, ca într-o revistă de modă. Sigură pe ea și cu mare chef de vorbă, după cum însăși mărturisea.

Fosta blondă de la Cotroceni a dat de înțeles, printre altele, că nu o mai tentează o revenire în politică, a povestit despre ajutorul acordat femeilor din penitenciar care nu știau să scrie, dar și despre multe altele. Ea a precizat, în același timp, cât de grea este viața în penitenciar și i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru susținerea publică. De asemenea, Elena Udrea a mărturisit că-și dorește să-și crească fetița în România, și nu înr-o altă țară.

Elena Udrea: „Am parte de relaxare…”

Au fost practic primele și ultimele declarații date de aceasta, de când a fost eliberată. De atunci, Elena Udrea a preferat să intre în silenzio stampa. Ulterior, imaginile surprinse de CANCAN.RO cu Elena Udrea în diverse ipostaze, au demonstrat că a rămas la fel de elegantă. Aparițiile sale prin capitală au fost impecabile, fostul politician părând că este într-o formă de invidiat.

În prezent, se bucură de libertate și de timpul petrecut în mijlocul familiei, alături de fiica sa, care i-a lipsit enorm de mult. Aceasta își calculează atent pașii până la revenirea în spațiul public.

„Încă nu ies în presă. Sunt bine, am parte de relaxare, de liniște”, a mărturisit Elena Udrea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cum se simte după ce a fost operată

În ceea ce privește starea sa de sănătate, după intervenția chirugicală suferită în penitenciar cu câteva săptămâni înaintea eliberării, are de asemenea, vești bune.

„Sunt bine. Toate bune”, a mai spus aceasta.

Elena Udrea a fost operată la finalul lunii iunie, după ce a acuzat dureri abdominale, în penitenciar. Ea a fost dusă cu salvarea la spital și a suferit o intervenție chirugicală ușoară, potrivit comunicatului dat la acea vreme de conducerea Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou. Fostul politician a fost diagnosticat cu colecistită acută litiazică.

