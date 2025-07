Cum a reacționat fiica Elenei Udrea când și-a văzut mama. Imaginile emoționante au devenit virale: ”Revederea ne-a copleșit”

Mari emoții pentru Elena Udrea! Fostul ministru al Turismului a avut parte de o revedere emoționantă cu fiica ei și a lui Adrian Alexandrov, după ce a ieșit din închisoare. Micuța nu știa că mama ei o așteaptă acasă, după trei ani de lipsă. Află, în articol, cum a reacționat fetița!

Elena Udrea a executat o pedeapsă de 3 ani și o lună, din cei 6 inițiali, în dosarul ”Gala Bute”. În urmă cu o săptămână, a fost eliberată condiționat din închisoare, după ce Tribunalul Prahova a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva deciziei Judecătoriei Prahova, care aprobase cererea. După ce a părăsit Penitenciarul Târgșor, fostul ministru al Turismului s-a îndreptat către casă, unde a avut parte de o întâlnire emoționantă cu fiica ei.

În data de 17 iulie 2025, Elena Udrea a părăsit fericită Penitenciarul Târgșor. După ce a stat de vorbă câteva minute cu jurnaliștii, aceasta s-a îndreptat către casă pentru a se întâlni cu fiica ei. În toată perioada petrecută în spatele gratiilor, a visat la acest moment.

Adrian Alexandrov și partenera sa au decis să îi facă micuței o surpriză. Bărbatul a adus-o pe fetiță acasă, iar când a intrat pe ușă a avut parte de o adevărată surpriză – mama sa o aștepta. Pentru câteva secunde, Eva a rămas înmărmurită, după care a căzut în genunchi.

Fostul ministru al Turismului a mers imediat către fiica ei și a îmbrățișat-o cu putere. Cele două au fost nedespărțite minute bune. Elena Udrea a filmat întreaga scenă emoționantă și a publicat videoclipul în mediul online. Imaginile au fost însoțite și de un mesaj special.

A doua zi după eliberare, Elena Udrea și-a făcut curaj și a părăsit locuința împreună cu Eva Maria, fiica sa și Adrian Alexandrov, partenerul său de viață. Fosta ”Blondă de la Cotroceni” a mers direct la o sesiune de shopping, apoi s-a întâlnit cu parte dintre prietenii fiicei sale.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic.

Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a spus Elena Udrea.