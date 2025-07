Ce a făcut Elena Udrea în prima zi în libertate. Prin ce trece de când nu mai este în celulă: „Ni se pare…”

Joi, 17 iulie 2025, Elena Udrea (51 de ani) a fost eliberată condiționat din închisoare. Fosta ministră a turismului a ispășit 3 ani și o lună de detenție, din cei 6 ani de comdamnare în dosarul ”Gala Bute”. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut ”blonda de la Cotroceni” în prima zi în libertate?

După ce a executat o pedeapsă de 3 ani și o lună, din cei 6 inițiali, în dosarul ”Gala Bute”, în urmă cu o zi, Elena Udrea a fost eliberată condiționat din închisoare – după ce Tribunalul Prahova a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva deciziei Judecătoriei Prahova, care aprobase cererea de eliberare condiționată. Fosta ministră a turismului și-a revăzut fiica și soțul, întâlnire care s-a lăsat cu lacrimi de bucurie.

Primele imagini cu Elena Udrea după ce a părăsit penitenciarul Târgșor. E vizibil TRANSFORMATĂ: ”Aş vrea să ştiu câţi bărbaţi trec prin puşcărie aşa cum am trecut eu”

Ce a făcut Elena Udrea în prima zi după ce a fost eliberată din închisoare

Vineri, 18 iulie, în prima sa zi în libertate, Elena Udrea a oferit primele declarații după fix 24 de ore petrecute alături de familia sa. Zilele petrecute în spatețe gratiilor și-au pus amprenata asupra relațiilor cu cei dragi, însă acum are de gând să recupereze timpul pierdut. Pentru început, aceasta are de gând să își îndrepte atenția exclusiv către fiica sa.

Puțin după ora prânzului, fosta ministră a turismului și-a făcut curaj și a părăsit locuința îmrepună cu Eva Maria, fiica sa și Adrian Alexandrov, partenerul său de viață. În fața jurnaliștilor, Fosta ”blondă de la Cotroceni” a mărturisit că se pregătește de o sesiune de shopping, apoi are de gând să se revadă cu o parte dintre prietenii fiicei sale.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic.

Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare.”, a spus Elena Udrea.

În ceea ce privește revenirea în locuința sa, Elena Udrea a mărturisit că totul i se pare acum mult mai mare (n.r făcând comparație cu cei 20 mp petrecuți timp de 3 ani în celula penitenciarului).

Elena Udrea: Suntem bine! Ne-am obișnuit. Totul ni se pare mult mai mare după ani în 20mp. Acum totul ni se pare mult mai mare. A fost frumos, am stat împreună. Eva Maria: M-am bucurat să o văd pe mama.

Adrian Alexandrov, primele declarații după ce a aflat că Elena Udrea va fi eliberată din închisoare: ”Îi vom face o surpriză în cel mai scurt timp”