Primele imagini cu Elena Udrea după ce a părăsit penitenciarul Târgșor. E vizibil TRANSFORMATĂ: ”Aş vrea să ştiu câţi bărbaţi trec prin puşcărie aşa cum am trecut eu”

Astăzi, 17 iulie, este o zi extrem de importantă pentru Elena Udrea. Blondina, condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, este eliberată condiționat, după ce a executat 3 ani și 10 luni din pedeapsă. Decizia este definitivă, iar în urmă cu doar câteva momente Elena Udrea a părăsit Penitenciarul Târgşor. A fost așteptată de partenerul său și de avocat, iar CANCAN.RO vă prezintă primele imagini cu fosta blondă de la Cotroceni.

Astăzi Tribunalul Prahova a respins contestația depusă de Direcția Națională Anticorupție împotriva deciziei Judecătoriei Ploiești de eliberare condiționată a Elenei Udrea. Astfel, fostul ministru al Turismului a fost eliberat din închisoare. Acest moment a fost mult sperat de către partenera lui Adrian Alexandrov, care abia așteaptă să ajungă acasă și să își strângă fetița în brațe.

În urmă cu doar câteva momente, Elena Udrea a ieșit pe poarta penitenciarului Târgșor și a fost așteptată de Adrian Alexandrov. Momentul revederii a fost unul extrem de emoționant, iar cei doi s-au strâns în brațe clipe bune. (Vezi mai multe imagini în galeria FOTO). Zilele petrecute în detenție pare că au schimbat-o mult pe Elena Udrea, punându-și amprenta. Trăsăturile feței i s-au schimbat, cearcănele s-au adâncit și este vizibil că blondina a slăbit considerabil.

(CITEȘTE ȘI: ADRIAN ALEXANDROV, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE A AFLAT CĂ ELENA UDREA VA FI ELIBERATĂ DIN ÎNCHISOARE: ”ÎI VOM FACE O SURPRIZĂ ÎN CEL MAI SCURT TIMP”)

De asemenea, Elena Udrea a oferit și primele declarații după ce a fost eliberată. Primul mesaj transmis a fost către fetița ei, căreia i-a mulțumit pentru toată puterea și înțelegerea de care a dat dovadă în toată această perioadă extrem de grea pentru familia lor.

„Îi mulţumesc fetiţei mele că a venit aici de 150 de ori. Fiecare moment important şi l-a petrecut aici, la penitenciar. Am considerat arestarea mea o încercare de la Dumnezeu, prin care am trecut tot cu putere de la El”, a declarat Elena Udrea.

Mai mult, întrebată dacă intenţionează să părăsească România, răspunsul ei a fost unul negativ. Nu are intenții să plece și vrea să își crească fiica în țara natală.

„Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc, cu nădejdea că şi eu voi fi rejudecată, după ce CCR a zis că am fost judecată de un complet ilegal, doar eu nu am fost rejudecată. Voi rămâne aici, pentru că vreau să-mi cresc copilul în România, cu prietenii pe care îi am şi alături de familie”, a mai spus Elena Udrea.