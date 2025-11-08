Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat”

La doar câteva luni de când a fost eliberată, după cea a petrecut aproximativ patru ani în penitenciar, Elena Udrea a decis să se întoarcă în Costa Rica, țara în care s-a născut fiica sa și în care a locuit o perioadă. Până atunci însă, fosta politiciană are planuri mari de călătorie în afara granițelor, cât și pe plaiurile natale, alături de Eva. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Elena Udrea se bucură din plin de libertate, la câteva lui de când a părăsit penitenciarul. Revenită recent dintr-o vacanță cu fiica sa, în Italia, aceasta ne-a mărturisit că intenționează să se întoarcă în Costa Rica. Dar nu singură, ci împreună cu Eva, care de altfel e cetățean al acestei țări.

Motivul pentru care Elena Udrea se întoarce în Costa Rica

De asemenea, aceasta are planuri mari de călătorie în afara granițelor, cât și în propria țară.

„Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață. I-am povestit mult despre Costa Rica, i-am arătat poze, filmulețe și acum și ea e nerăbdătoare sa vadă tara în care a venit pe lume și a cărei cetățean este. O sa îmi fac un program în care să profităm de toate ocaziile în care putem pleca pentru ca ea să descopere lumea pe care eu o știu, sau locuri pe care și eu vreau să le văd pentru prima dată. Atât în afara țării, cât și în țară, unde ei îi place așa de mult”, a mărturisit Elena Udrea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Asta mă face fericită”

Fosta blondă de la Cotroceni nu ne-a ascuns care sunt locurile pe care ar vrea să le viziteze atât ea, cât și fiica sa.

„Spre exemplu, Eva vrea la munte de sărbători, la Cabana de la Sinaia unde ne-a vizitat ursul când am fost în august, vrea și în Deltă. Îi place să vadă locurile în care eu am făcut lucruri ca ministru al Turismului și unde vin oamenii să îmi mulțumească ori să mă felicite. Este foarte mândra de mine și asta mă face fericită. Vreau să fie mândră și când va crește și va înțelege ce s-a întâmplat, de ce a trecut prin toată această suferință de a fi fără mine aproape patru ani, ce am făcut, când va înțelege cine este mama ei. Este un copil minunat, iar eu sunt o mamă fericită!”, a adăugat aceasta.

