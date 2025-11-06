Elena Udrea, vacanță fără Alexandrov. Destinația în care s-a relaxat total, doar cu fiica: “Din păcate, tati a suferit o intervenție”

Elena Udrea a fost singură cu fiica sa într-o minivacanță de patru zile petrecută în Italia. Partenerul de viață al acesteia a rămas însă acasă, iar CANCAN.RO vă dezvăluie motivele absenței sale, în exclusivitate. Altfel, fosta politiciană nu ne-a ascuns faptul că Eva îi pune stop când vine vorba de cheltuieli.

Elena Udrea recuperează timpul pierdut alături de fiica ei, în timpul celor patru ani de detenție. De când a fost eliberată, Eva reprezintă prioritatea sa și totul gravitează în jurul micuței. Recent, fosta politician a „zburat” cu copila sa în afara granițelor, într-o minivacanță de patru zile în Italia.

„ A fost foarte frumos, am avut timp doar una pentru cealaltă, ne-am făcut programul împreună. Am umblat kilometri pe jos în fiecare zi, am vizitat obiectivele importante. Am făcut cumpărături, ne-am uitat la vitrine, ne-am oprit ore întregi la terase și am privit miile de oameni care treceau veseli, eleganți, făcând un joc în care Eva încerca să își dea seama ce limbă vorbesc. Am întâlnit mulți români, ne-am pozat cu ei, am stat de vorbă. Am mâncat mâncare italienească. Eva a rezistat la tot programul acesta cu multă mișcare fără să se plângă, fără să vrea la televizor sau telefon. Doar cu dulciurile am mai cedat eu”, a povestit Elena Udrea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Motivul pentru care Elena Udrea a plecat în Italia doar cu fiica sa

Aceasta nu ne-a ascuns însă nici motivul pentru care tatăl fiicei sale, Adrian Alexandron, nu le-a însoțit la Roma.

„Din păcate, tati a suferit o intervenție stomatologică importantă și nu a mai putut veni cu noi. Dar asta ne-a dat ocazia minunată să fim doar noi două Am fost patru zile doar noi două, așa cum îmi doream atât de mult când eram închisă și a fost ca în imaginația mea. Sunt o mamă fericită, ca pot să îmi duc fetița să vadă și să cunoască locurile și lucrurile pe care eu le-am văzut și le-am cunoscut, cu mult înainte să vină ea în viața mea! Ne-am bucurat una de cealaltă și am concluzionat ca facem vacanțe reușite împreună!”, a completat Elena Udrea.

„ Se vede ca a stat doar cu tati în ultimii patru ani”

Cunoscută pentru imaginea sa impecabilă, fiind un exemplu al eleganței, fosta blondă de la Cotroceni nu s-a uitat niciodată la cheltuieli atunci când a fost vorba de garderoba sa. Ar face acest lucru și pentru fiica ei, doar că aceasta ține la banii mamei ei, după cum însăși ne-a mărturisit:

„Eva nu vrea aproape nimic, cu ea ieși pe plus. Nu o interesează hainele, jucării vrea foarte rar și dintre cele mai simple. Ba chiar și pe mine mă oprește de la cheltuieli. Se vede ca a stat doar cu tati în ultimii patru ani”.

