Acasă » Exclusiv » Elena Udrea, shopping cu stil, iar soțul… la “datorie”! După ani de restricții, a revenit la obiceiurile preferate!

De: Ionuț Foltea 06/10/2025 | 23:40
După atâta timp petrecut în spatele gratiilor, e firesc ca Elena Udrea să vrea să iasă mai des, indiferent de vreme, așa că prezența ei, împreună cu soțul, pe ploaie la Mall Băneasa, e ceva cât se poate de normal. Și se pare că o relație la distanță a întărit legătura dintre cei doi, din moment ce în imaginile obținute de CANCAN.RO cu cei doi îi vedem ținându-se de mână ca niște tineri porumbei în timp ce-și fac rondul prin mall.

Elena Udrea și soțul ei au ieșit la shopping! Imaginile îi arată braț la braț în centrul comercial Mall Băneasa, ca niște îndrăgostiți. Sau, cine știe, poate nu era romantism, ci pragmatism, și de fapt soțul o ajuta să-și mențină echilibrul pe acei superbi pantofi stiletto cu toc de 10 cm pe care Elena Udrea îi purta, în ciuda vremii reci și neprietenoase.

Iată o dovadă că cea mai valoroasă podoabă a unei doamne e chiar bărbatul de lângă ea, nicidecum bijuteriile din metale prețioase, care ar putea să-i amintească de zăngănitul lacătelor.

Dar să vorbim și despre ținutele pe care le-au purtat cei doi, nu de alta, dar toate aparițiile fostei politiciene sunt de senzație. Elena Udrea și soțul tocmai făcuseră shopping la H&M, dacă ne luăm după punga de hârtie pe care o ducea Adrian Alexandrov în mână, dar geanta de pe brațul Elenei sigur nu e luată de acolo, din moment ce e un Hermès Birkin 25 care sare binișor de 9.000 de Euro. Spre deosebire de fosta ministră a lui Traian Băsescu, soțul ei poartă niște pantofi foarte comozi, indiciu sigur că Elena îl plimbă destul de mult. După atâta sedentarism, e și normal că Elena Udrea vrea să facă un minim de 10.000 de pași pe zi, cum e la modă acum. Pe lângă eternul breton blond, Elena Udrea poartă un pulover tricotat. Posibil chiar de ea însăși, că vorba aia, ce să faci atâția ani în penitenciar la Târgșor, nu? Anii au trecut, însă, un indiciu al femeii sexy de altădată sunt ciorapii din plasă ce se văd pe sub pantalonii călcați impecabil la dungă, un posibil skill dobândit de Elena Udrea tot în perioada de detenție.

La un moment dat Adrian Alexandrov, partenerul de viață al Elenei, merge să scoată niște bani de la bancomat, dar se întoarce fără vreun teanc vizibil în mână. Să fi afișat ecranul ”fonduri insuficiente”? Greu de crezut, pentru că ulterior cei doi merg la o patiserie și soțul cumpără o merdenea, în timp ce ea îl așteaptă răbdătoare în ploaie. Adrian Alexandrov și-a luat și un suc cu vitamine. Desigur, în căutare de imunitate, pe care Elena Udrea și-a pierdut-o la un moment dat, cu consecințe nefaste.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×