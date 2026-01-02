Acasă » Știri » Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana

Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 08:50
Peste 100 de persoane au fost rănite și 47 au decedat, acesta este bilanțul incendiului din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Incendiul ar fi debutat la nivelul tavanului, iar un băiat a încercat să-l stingă cu un tricou, conform Gândul.

Ulterior, clubul a fost împânzit de flăcări și s-a produs o explozie. O parte din tineri s-au salvat, alții nu. Clienții barului aveau la sticle artificii atașate. Se distrau, apoi s-a produs groaza. S-a iscat panica, mulți au încercat să iasă, dar puțini au reușit.

Ce s-a întâmplat în primele minute de la iscarea incendiului

Alarma a fost primită de poliție în jurul orei 1:30 (00:30 GMT). Serviciile de urgență au ajuns la fața locului în câteva minute. Au apărut ambulanțele, care au făcut coadă, dar și elicoptere care așteptau să primească răniți. În jur se simțea groaza, oamenii care apucau să iasă urlau de teroarea trăită.

„Am auzit o explozie, dar nu semăna deloc cu focurile de artificii de Anul Nou”, a mărturist Jeoffrey d’Amecourt, un localnic, pentru postul de televiziune RTS.

35 de persoane au ajuns singure la spital. Ceilalți, aproximativ 80, au fost aduși la spital cu arsuri grave și în stare critică. Mai multe state s-au oferit să primească răniți.

Două persoane dintre cele rănite au ajuns în spitalele din Franța. Mai sunt oameni și în unitățile din Franța și Germania. Președintele Emmanuel Macron a precizat că „Franța primește răniții în spitalele sale și este disponibilă să ofere orice formă de asistență”.

Anchetatorii nu cred că a fost vorba de o mână criminală

Anchetatorii exclud un atac. Până la finalizarea expertizei, ei susțin că ar fi vorba de un accident.

„Un atac poate fi exclus în mod absolut”, a declarat procuroarea generală Beatrice Pilloud.

Două franțuzoaice cred că sticlele de șampanie care se aflau în mâinile celor care petreceau au ajuns prea aproape de tavan și așa s-a produs tragedia.

În general, Crans-Montana, una dintre cele mai faimoase destinații turistice din Alpii elvețieni, este complet ocupată în perioadele de sărbători precum Crăciunul și Anul Nou. Clădirea în care se afla faimosul bar este acum practic distrusă.

