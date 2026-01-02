Acasă » Știri » Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black

Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black

De: Alina Drăgan 02/01/2026 | 15:12
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026 /Foto: Instagram
Pro TV a dat lovitura în noaptea dintre ani. Protevelionul prezentat de Raluka și Pavel Bartoș a fost lider de audiență. Publicul s-a bucurat din plin de spectacol, dar privirile tuturor au fost atrase și de Raluka. Cântăreața a strălucit în noapte dintre ani, iar ținuta aleasă de ea a tăiat respirația multor. Cat a costat rochia care a făcut furori?

Și de această dată, Raluka s-a aflat la cârma Protevelionului, alături de Pavel Bartoș. Artista a avut o apariție de senzație, care a captat imediat toate privirile. Cântăreața a strălucit într-o rochie neagră, ce i-a scos în evidență formele bine lucrate la sală.

Aceasta a purtat o ținută ce are numele sugestiv „The Scandal” și este semnată de creatoarea de modă Cristina Săvulescu. În fapt, nu este vorba despre o rochie, deși asta a crezut toată lumea, ci despre un top și o fustă lungă.

„O fustă-pantalon unde croiul se ciocnește cu seducția. Fusta The Scandal este o construcție hibridă. Fusta asimetrică din satin de mătase nu este înfășurată, ci suspendată și croită intenționat, dezvăluind arhitectura sculpturală de dedesubt, colanți negri din dantelă. Subversiv, elegant și menit să provoace. Fusta nu este înfășurată. Este suspendată. Fiecare linie este intenționată”, spune Cristina Săvulescu, despre ținuta purtată de Raluka.

Raluka a stralucit la Protevelion /Foto: Instagram

Cântăreața a făcut furori cu look-ul său, iar ținuta a fost complimentată de toată lumea. Ei bine, și prețul este unul pe măsură. Mai exact, The Scandal Top costă 2.800 de lei, iar The Scandal Skirt ajunge la 2.900 de lei. Ceea ce înseamnă că valoarea ținutei Ralukăi se ridică la 5.700 de lei.

Pro TV, lider de audiență de Revelion

Sub deviza „Te distrăm de nu te vezi!”, show-ul prezentat de Raluka și Pavel Bartoș a adus pentru public muzica live, sketch-urile de comedie și mulă distracție. Astfel, Pro TV şi-a adjudecat prima poziţie în topul audienţelor de Revelion. Iar Antena 1 cu „Revelionul cel neBun” s-a clasat pe locul al doilea, potrviti paginademedia.ro.

Concret, la nivelul întregii ţări, aproape două milioane de români s-au uitat în fiecare minut la Protevelion, între orele 20.00 şi 2.00. În timp ce la La Antena 1 programul special atrăgea aproape un milion şi jumătate de români pe post.

Și în ceea ce privește publicul urban tot Pro TV a ieși pe primul locul, cu peste un milion de telespectatori în faţa televizoarelor. Antena 1 a ocupat locul doi, la aproximativ 200.000 de telespectatori distanţă.

Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”

Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: „Un copil te face să fii prezent”

 

Foto: Instagram

×