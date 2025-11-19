Acasă » Exclusiv » Complici la rupt audiențele! Raluka și Pavel Bartoș, detalii din culisele Protevelionului

Complici la rupt audiențele! Raluka și Pavel Bartoș, detalii din culisele Protevelionului

De: Andreea Archip 19/11/2025 | 20:00
Complici la rupt audiențele! Raluka și Pavel Bartoș, detalii din culisele Protevelionului
Raluka și Pavel Bartoș sunt parteneri de prezentare la Protevelion pentru al cincilea an consecutiv. Șefii din Pro TV au mizat pe actor după ce i-au analizat prestația la “Românii au talent” și “Vocea României” și chiar l-au întrebat cu cine și-ar dori să prezinte emisiunea maraton din noaptea dintre ani. Bartoș nu a venit cu vreo pretenție în acest sens, ci a lăsat decizia la mâna producției pentru a găsi persoana potrivită. Și se pare că alegerea artistei a fost de bun augur, drept urmare și Protevelion 2026 îi găsește în aceeași formulă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Raluka a elucidat misterul: cum a ajuns alături de Pavel Bartoș, dar și cum se menține de când a renunțat la carne.

Este o artistă de succes, o prezență plăcută, are vorbele la ea și se sincronizează perfect cu Pavel Bartoș. De altfel, actorul ne-a povestit că încă de la prima probă la filmări lucrurile au funcționat între ei. “Ne-am înțeles așa din prima, parcă ne știam de nu știu câți ani. A fost prima oară când am lucrat împreună acum 5 ani și a fost o chimie perfectă. Ea e o persoană deosebită. E un om cu foarte mult bun simț. Arată excepțional. Mă bucur că mă pune și pe mine mai tare în evidență. Știi că lângă un om frumos, arăți și tu mai frumos!”, a precizat Bartoș complimentându-și totodată colega.

Cum a ajuns Raluka să prezinte Protevelionul alături de Pavel Bartoș

Și într-adevăr Raluka a arătat impecabil și la filmările pentru Protevelion, unde a purtat o creație semnată de creatoarea de modă Cristina Săvulescu, care îi punea în evidență silueta.

Raluka: „Nu mănânc carne de vreo 8 ani”

Am ales-o în ultimul moment, dar cred că am făcut bine, pentru că e o rochie foarte frumoasă, care se pare că e foarte apreciată”, ne-a spus Raluka.

Iar ca să poți purta o astfel de rochie, trebuie să ai un corp pe măsură. Artista ne-a mărturisit cum reușește să se mențină, având în vedere că a renunțat de ani buni să mai consume carne.

“În general mănânc corect. N-am avut probleme cu greutatea niciodată în viața mea. Dar, în cazul în care se întâmplă să-mi ies din formă, mănânc mai corect câteva zile și-mi revin. Nu mănânc carne de vreo 8 ani. Mănânc ceea ce primim de la animale, cum ar fi: brânză, ouă, lapte. Sport n-am mai făcut de ceva vreme, dar mă reapuc la un moment dat în viața asta”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Raluka.

Raluka: „Am învățat să ne completăm unul pe celălalt”

Artista ne-a povestit cum a ajuns să prezinte Protevelionul. Oferta primită a încântat-o pe loc, însă a avut și o oarecare teamă și nu a ezitat să o aducă în discuție. După experiența căpătată în decursul acestor ani, se pare șefii din Pro TV au avut mână bună când au ales-o. “M-au sunat și mi-au zis: vrem să prezinți Protevelionul. Iar eu am zis: credeți voi că pot? Iar ei au spus: sută la sută! Ok, hai să vedem! E mult mai ușor anul ăsta pentru că m-am obișnuit deja cu Pavel, am început să-l cunosc și cred că și el pe mine. Am învățat să ne completăm unul pe celălalt”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Raluka.

Cu această ocazie, artista ne-a vorbit și despre realizările sale din acest an. Pe plan profesional, rezultatele vor fi vizibile abia anul viitor. “Cel mai important lucru pentru mine întotdeauna a fost să am familia sănătoasă. Și pentru că eu am reușit să fac în așa fel încât să-i iau pe părinții mei din timp cu orice problemă au avut-o, în acest moment pot să mă laud cu faptul că părinții mei sunt sănătoși, că sora mea e bine, că nepoțeii sunt bine și că toți prietenii din jurul meu sunt sănătoși. Deci, cumva, toți oamenii din jurul meu sunt bine. Iar pe plan profesional pot să mă laud cu faptul că am muncit foarte mult anul ăsta. Chiar dacă nu se văd roadele în acest moment, deși se văd o parte din ele, urmează multă muzică și multe proiecte frumoase, așa că sunt mândră de asta”, a conchis Raluka.

Foto: Pro TV

