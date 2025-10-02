Când va face Raluka pasul cel mare? Vedeta a spus tot: „Cele mai frumoase povești...”

Raluka și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața personală. Vedeta este într-o relație care o împlinește din toate punctele de vedere și vorbește despre următorul pas. Când va face pasul cel mare? Află în rândurile de mai jos!

Raluka este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. De-a lungul timpului, viața ei personală a fost ținută departe de ochii publicului. Cu toate astea, ea s-a hotărât să dezbată acest subiect.

Raluka, despre pasul cel mare

Artista se bucură de reușite pe toate planurile, dar dragostea este la nivel maxim. Raluka este de ani buni într-o relație cu Guy Kouris, dar a preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor. Ea consideră că cele mai frumoase povești sunt păstrate în intimitate, ci nu în ochii lumii.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești.”, a spus Raluka pentru viva.ro.

Când vine vorba de pasul cel mare, Raluka spune că nu se grăbește și preferă să trăiască momentul alături de partener. Mai mult, artista a mărturisit că nu o interesează presiunile societății legate de ce ar fi potrivit să facă. Totuși, nu exclude acest pas și lasă timpul să vorbească.

„Nu pun presiune pe astfel de planuri. Cred că toate vin la timpul lor. Nu exclud nimic, dar nici nu simt nevoia să bifez etape doar pentru că „așa se face”, a mai spus ea.

