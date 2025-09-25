Ana Baniciu, AMENDATĂ cu 1.200 de lei din cauza unui cadou primit din partea soțului ei: ”Era 1 noaptea”

Ana Baniciu a avut parte de o experiență neașteptată. Cântăreața a fost bună de plată, după ce a consumat alcool și s-a urcat pe o trotinetă electrică în Capitală. Momentul a fost unul hilar, însă suma plătită nu a fost de trecut cu vederea.

Ana Baniciu a povestit, cu sinceritate și umor, o întâmplare neobișnuită prin care a trecut recent. Artista a dezvăluit că soțul ei i-a făcut cadou un mijloc de transport inedit, o trotinetă electrică, pe care o folosește cu mândrie în viața de zi cu zi și cu care a avut parte de un incident.

Ana Baniciu, amendă din partea Poliției Rutiere

O seară care trebuia să fie obișnuită s-a transformat într-o experiență neașteptată. După ce a mers la un concert al celebrei Jennifer Lopez, Ana Baniciu a băut o bere, fără să știe că legislația interzice consumul de alcool chiar și atunci când circuli pe trotinetă electrică.

Polițiștii au oprit grupul din care făcea parte cântăreața și au verificat situația. Deși momentul a fost tensionat, Ana a încercat să explice că nu reprezenta un pericol real în trafic, mai ales că se afla pe trotinetă, alături de prietenii ei. La finalul verificărilor, artista a primit o amendă de 1.200 de lei, dar privește acum întreaga experiență cu detașare, transformând-o într-o poveste amuzantă pe care a ales să o împărtășească fanilor.

„Mi-a cumpărat soțul eu automobil și anume o trotinetă electrică cu care mă deplasez cu mare mândrie. Nu am voie să beau. M-a prins poliție la filtru și mi-a dat amendă 1.200 de lei pentru că băusem o bere și eu nu știam. Fusesem la concert la Jennifer Lopez și am băut o bere. Nu am chemat taxiul și am zis să ne îndepărtăm și să mergem cu trotinetele. Ne-a oprit și am făcut show. Au cerut permisul, dar nu ai voie să consumi alcool. Într-adevăr, poți să faci un accident, dar eu nu eram un pericol. Era 1 noaptea, eram cu prietenii mei cărora le-am spus să plecem, dar a rămas doar unul. Prietenul acesta nu voia să sufle în fiolă, eu am suflat, totul în regulă. Le-am spus să-mi dea un avertisment, că am copil acasă, mă duc acasă la copilul meu”, a povestit Ana Baniciu la podcastul moderat de Horia Brenciu.

