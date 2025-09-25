Acasă » Știri » Cum a reacționat Alina Sorescu, după ce Alexandru Ciucu a susținut că a fost abuzat în căsnicie: „Lui i-a convenit că…”

Cum a reacționat Alina Sorescu, după ce Alexandru Ciucu a susținut că a fost abuzat în căsnicie: „Lui i-a convenit că…”

De: Irina Rasoveanu 25/09/2025 | 14:35
Cum a reacționat Alina Sorescu, după ce Alexandru Ciucu a susținut că a fost abuzat în căsnicie: „Lui i-a convenit că...”
Alina Sorescu, replică pentru Alexandru Ciucu/ Sursa foto: CANCAN, Facebook

Alina Sorescu nu a rămas indiferentă, după ce Alexandru Ciucu a susținut că a fost abuzat în căsnicia cu ea. Artista a fost surprinsă atunci când a văzut declarațiile fostului soț și a ieșit public să se apere. Află, în articol, ce replică i-a dat celebrului designer!

În anul 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au spus adio după 12 ani de căsnicie. La începutul lui 2025, artista și-a făcut curaj și a dezvăluit că a trecut printr-un mariaj dificil, marcat de umilințe și șantaj emoțional. Ei bine, de atunci a izbucnit un conflict între ei, care a ținut primele pagini ale ziarelor. Recent, celebrul designer a ieșit public și a susținut că el a fost cel abuzat, iar Alina Sorescu i-a dat replica.

Ce replică i-a dat Alina Sorescu lui Alexandru Ciucu

Recent, invitat în cadrul unei emisiuni TV, Alexandru Ciucu a susținut că el a fost cel abuzat emoțional în căsnicia cu Alina Sorescu. Celebra artistă a văzut declarațiile și nu a putut rămâne indiferentă. Așadar, a ieșit public să îi dea replică fostului soț.

Așa cum era de așteptat, cântăreața a negat că l-ar fi abuzat pe Alexandru Ciucu. Mai mult decât atât, Alina Sorescu a declarat că fostul ei soț vrea să pozeze în victimă, așa cum a făcut și în timpul mariajului.

Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026
Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile noi erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus.

El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…)

Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a declarat Alina Sorescu, la Știrile Antena Stars.

Ce acuzații i-a adus creatorul de modă fostei soții

În cadrul interviului pe care l-a oferit, Alexandru Ciucu a mărturisit că nu el a fost cel care a decis să facă separat cumpărăturile necesare pentru casă. Mai mult decât atât, creatorul de modă a susținut că trebuia să se apere constant atât de fosta soție, cât și de părinții acesteia.

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.

Citește și: Alina Sorescu, SUFERINŢA pe care a ascuns-o ani de zile! Artista dezvăluie la ce a fost nevoită să renunţe în mariajul cu Alexandru Ciucu: „Nu se mai putea…”

Tags:
Iți recomandăm
Zodia binecuvântată de Casa Banilor pe final de lună septembrie. Mihai Voropchievici: „Un câștig neașteptat”
Știri
Zodia binecuvântată de Casa Banilor pe final de lună septembrie. Mihai Voropchievici: „Un câștig neașteptat”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 septembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 septembrie, de la ora 15.00
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
„Doamna care a cumpărat cratița cu capac, vă rog reveniți.” O vânzătoare o caută pe clienta care a plătit mai mult decât trebuia pentru a-i da înapoi banii
Adevarul
„Doamna care a cumpărat cratița cu capac, vă rog reveniți.” O vânzătoare o...
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație /...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice premiul:
Antena 3
Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice...
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
Digi 24
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a ţinut cadavrul fiicei sale într-un...
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci...
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Nepotul lui Nicolae Botgros se zbate între viață și moarte! Tânărul se află în comă, după o supradoză. Diagnosticul dur pe care l-a primit
kanald.ro
Nepotul lui Nicolae Botgros se zbate între viață și moarte! Tânărul se află în comă,...
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
StirileKanalD
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
kfetele.ro
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
observatornews.ro
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii....
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își...
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali...
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00...
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Temperatura obligatorie în locuință. Anunț pentru cei care au centrală în casă. Când trebuie pornită căldura
Capital.ro
Temperatura obligatorie în locuință. Anunț pentru cei care au centrală în casă. Când trebuie pornită...
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
evz.ro
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
Gandul.ro
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea...
as.ro
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power...
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
radioimpuls.ro
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii...
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis
Fanatik.ro
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
Fanatik.ro
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți...
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Doar 3% reușesc: Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine, în cel mult 6 secunde!
TEST IQ | Doar 3% reușesc: Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine, în cel mult 6 secunde!
Magistrații, decizie-ȘOC în cazul lui Toto Dumitrescu! Fiul lui Ilie Dumitrescu, la un pas să scape de închisoare?!
Magistrații, decizie-ȘOC în cazul lui Toto Dumitrescu! Fiul lui Ilie Dumitrescu, la un pas să scape de închisoare?!
BANC | „În sfârșit, unul lângă celălalt”
BANC | „În sfârșit, unul lângă celălalt”
Acuzații surprinzătoare la adresa unei vedete PRO TV! Prietenii l-au pus la zid după ce a devenit ...
Acuzații surprinzătoare la adresa unei vedete PRO TV! Prietenii l-au pus la zid după ce a devenit celebru: ”Știu ce faci în dubă!”
Zodia binecuvântată de Casa Banilor pe final de lună septembrie. Mihai Voropchievici: „Un câștig ...
Zodia binecuvântată de Casa Banilor pe final de lună septembrie. Mihai Voropchievici: „Un câștig neașteptat”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 septembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 septembrie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×