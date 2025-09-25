Cum a reacționat Alina Sorescu, după ce Alexandru Ciucu a susținut că a fost abuzat în căsnicie: „Lui i-a convenit că...”

Alina Sorescu nu a rămas indiferentă, după ce Alexandru Ciucu a susținut că a fost abuzat în căsnicia cu ea. Artista a fost surprinsă atunci când a văzut declarațiile fostului soț și a ieșit public să se apere. Află, în articol, ce replică i-a dat celebrului designer!

În anul 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au spus adio după 12 ani de căsnicie. La începutul lui 2025, artista și-a făcut curaj și a dezvăluit că a trecut printr-un mariaj dificil, marcat de umilințe și șantaj emoțional. Ei bine, de atunci a izbucnit un conflict între ei, care a ținut primele pagini ale ziarelor. Recent, celebrul designer a ieșit public și a susținut că el a fost cel abuzat, iar Alina Sorescu i-a dat replica.

Ce replică i-a dat Alina Sorescu lui Alexandru Ciucu

Recent, invitat în cadrul unei emisiuni TV, Alexandru Ciucu a susținut că el a fost cel abuzat emoțional în căsnicia cu Alina Sorescu. Celebra artistă a văzut declarațiile și nu a putut rămâne indiferentă. Așadar, a ieșit public să îi dea replică fostului soț.

Așa cum era de așteptat, cântăreața a negat că l-ar fi abuzat pe Alexandru Ciucu. Mai mult decât atât, Alina Sorescu a declarat că fostul ei soț vrea să pozeze în victimă, așa cum a făcut și în timpul mariajului.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile noi erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus. El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…) Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a declarat Alina Sorescu, la Știrile Antena Stars.

Ce acuzații i-a adus creatorul de modă fostei soții

În cadrul interviului pe care l-a oferit, Alexandru Ciucu a mărturisit că nu el a fost cel care a decis să facă separat cumpărăturile necesare pentru casă. Mai mult decât atât, creatorul de modă a susținut că trebuia să se apere constant atât de fosta soție, cât și de părinții acesteia.

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.

Citește și: Alina Sorescu, SUFERINŢA pe care a ascuns-o ani de zile! Artista dezvăluie la ce a fost nevoită să renunţe în mariajul cu Alexandru Ciucu: „Nu se mai putea…”