Alina Sorescu, SUFERINŢA pe care a ascuns-o ani de zile! Artista dezvăluie la ce a fost nevoită să renunţe în mariajul cu Alexandru Ciucu: „Nu se mai putea…”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu păreau protagoniștii unui mariaj perfect în lumina reflectoarelor, doar că realitatea era cruntă și în perioada divorțului, dar și după finalizarea lui au ieșit la iveală aspecte neplăcute ale conviețuirii lor. În perioada mariajului, artista a făcut un pas în spate în ceea ce privește activitatea ei muzicală, pentru că devenise mamă și prioritatea erau fetițele. Ulterior și-a concentrat energia doar asupra școlii de muzică. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alina Sorescu ne-a mărturisit că nu a avut parte de susținere din partea fostului soț în ceea ce privește cariera muzicală, ba dimpotrivă. Abia după despărțire a reușit să se mobilizeze să revină în atenția publicului cu piese noi și să onoreze invitații la evenimente mondene. Vedeta ne-a vorbit și despre valul de susținere din online, care a ajutat-o să își recapete încrederea în ea.

Alina Sorescu este artistă, dar și profesoară, ea inițiind micuții talentați în tainele muzicii și ajutându-i să se descurce excelent pe scenă. În ultimii ani, a devenit un model pentru mulți oameni care s-au regăsit în povestea ei de viață. Zilele trecute, ea a fost premiată la VIVA Influencers Party 2025. Vedeta nu încurajează divorțul, însă susține că în cazul ei a fost cea mai bună soluție pentru liniștea fiicelor sale: Carolina și Raisa.

Alina Sorescu: “Eram descurajată de partenerul meu de viață de atunci să îmi continui activitatea mea artistică”

CANCAN.RO: Ce te face fericită, Alina? Te văd cu zâmbetul pe buze. Ai început toamna bine?

Alina Sorescu: Am început toamna cu chef de treabă, pentru că încep un sezon nou de activitate la Picii lu’ Soreasca (n.r. școala ei de dans). Caut copii noi, talentați, pe care să-i integrez în trupa mea. Fetele se pregătesc de școală, am venit cu bateriile încărcate după o vară în care ne-am tot plimbat. Lansez o piesă nouă, eu singură. Foarte curând o să auziți piesa pe youtube. Este deja un minut din ea pe Tiktok. Se numește “Remediu temporar”. Abia aștept să văd cum va fi primită această nouă piesă. Abia aștept să văd reacții pe Tiktok, pentru că acolo cei care mă urmăresc mi-au arătat că sunt foarte aproape de mine. Am piese cu număr foarte mare de videouri făcute cu sunetele pieselor mele și sunt extrem de fericită să am performanțe atât de bune pe o platformă totuși pe care mai rar vezi și piese cu mesaj curat.

CANCAN.RO: Îmi aduc aminte de perioada în care ai pus cariera pe pauză pentru a te dedica familiei. Ce te-a motivat să începi afacerea cu școala de muzică?

Alina Sorescu: N-am pus cariera pe pauză cu totul. Începusem deja activitatea cu Picii, dar doar aceasta era cea pe care o făceam la modul serios, pentru că eram descurajată de partenerul meu de viață de atunci să îmi continui activitatea mea artistică, cea pe care o făceam încă de mic copil. Dar pentru că această poveste s-a încheiat, mi-am reluat activitatea acum cu și mai mult chef. Evident că e o perioadă în viața oricărei femei când naști, când îți crești bebelușii, în care nu mai ești atât de prezentă, dar am rămas pe nișa pe care mi-o formasem pe zona de copii. De asta și proiectul Picii lu’ Soreasca a crescut cărămidă peste cărămidă. Are 14 ani. Am deschis Picii lu’ Soreasca un pic înainte de a o naște pe Carolina, pe fetița mea cea mare.

Alina Sorescu: “Valul ăsta de simpatie m-a ajutat să capăt încredere în mine, să îmi reiau cumva curajul”

CANCAN.RO: Ce te-a motivat?

Alina Sorescu: A venit cumva natural, pentru că eu prezentasem foarte multe evenimente dedicate copiilor: festivaluri, emisiuni la Televiziunea Română, atâtea și atâtea. Cumva eram familiarizată cu acest domeniu, eu începând să cânt de mică într-un grup, în Minisong. Asta mi-a dat convingerea că pot să îi învăț multe pe copii, că am răbdare, am și pregătirea necesară pentru că am făcut ulterior și cursuri de Psihopedagogie. Am tot ce e nevoie ca să-i învăț pe copii și îmi place enorm de mult ceea ce fac și sunt mândră de nivelul ridicat la care am ajuns cu picii. Sunt ei mici, dar sunt artiști deja profesioniști, învățați cu scena, cântă în atâtea locuri frumoase la care artiști mari nu ajung.

CANCAN.RO: Și treptat în viața ta a apărut și partea asta de influencer, pentru că ești un model pentru multe femei.

Alina Sorescu: Comunitățile mele online au crescut în timp. Nu a fost ceva care a crescut acum în ultima vreme dintr-o data, nu. Pe facebook, pe instagram, pe Tiktok sunt de mult și am crescut constant.

CANCAN.RO: Dar cred că a fost vorba și de solidaritate feminină în urma rupturii de tatăl fetelor.

Alina Sorescu: Da, deși nu am încurajat niciodată, nu știu, divorțul, dimpotrivă. Îmi pare rău când aud că asemenea situații se întâmplă, când văd că familii, din păcate, se rup. În cazul nostru, din păcate nu se mai putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram, lipsa respectului și tot ce am mai povestit eu de-a lungul timpului că am trăit. Din păcate, în cazul nostru a fost mai bine așa pentru liniștea fetelor. Am primit într-adevăr foarte multe mesaje de la cred că zeci de mii de femei. Nu îți exagerez.

M-a copleșit tot valul acesta de susținere pe care l-am simțit și nu numai de la femei și de la bărbați, de la oameni care au trecut prin situații de abuz emoțional, care au identificat aceleași semnale pe care eu le-am semnalat acum. Uitându-mă în urmă, acum știu să le văd, pe care la momentul respectiv nu le vedeam. Cumva tot valul ăsta de simpatie m-a ajutat să capăt încredere în mine, să îmi reiau cumva curajul, pentru că-l lăsasem undeva pe drum uitat.

Alina Sorescu: “Suntem toate trei foarte unite și încercăm să facem față tuturor provocărilor care vor mai apărea”

CANCAN.RO: Mai crezi în instituția căsătoriei, te mai vezi căsătorită la un moment dat?

Alina Sorescu: Nu e cazul să mă gândesc la asta, dar da, eu cred în instituția căsătoriei, cred că nu am făcut eu alegerea potrivită. Doar atâta tot.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru fete toamna asta, cum vă organizați? Carolina începe clasa a V-a.

Alina Sorescu: Ne așteaptă o etapă nouă, cu multe situații noi. Carolina intră în clasa a 5-a: lecții, activități. Vom vedea cum începem să ne organizăm. Eu abia aștept, sunt alături de ele, le susțin. Au crescut alături, așa suntem una lângă cealaltă. Suntem toate trei foarte unite și încercăm să facem față tuturor provocărilor care vor mai apărea.

