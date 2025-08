Declarații explozive ale lui Botezatu despre divorțul Sorescu-Ciucu, după ce le-a fost ”Cupidon”: ”Alina nu merita așa ceva. Am făcut o greșeală, îmi pare rău că am stat la baza acestei relații!”

Se spune că drumul spre iad e pavat cu intenții bune, iar Cătălin Botezatu pare să fi simțit asta pe pielea lui. După ce Alina Sorescu a dezvăluit că mariajul cu Alexandru Ciucu a fost marcat de umilințe și amenințări, Bote a ieșit la rampă cu un regret greu de digerat: el a fost cel care i-a adus împreună. Crezând că face un bine, le-a făcut cunoștință la un eveniment și i-a încurajat să formeze un cuplu. Ani mai târziu, cuplul s-a destrămat cu scandal, iar designerul își cere acum, simbolic, iertare. „Alina nu merita asta!”, spune el cu sinceritate, plus alte dezvăluiri, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Imaginea familiei perfecte s-a spulberat brusc, după ce Alina Sorescu a vorbit deschis despre coșmarul trăit în căsnicie. Umilință, șantaj emoțional și frică, toate chiar în fața propriilor fiice. Artista susține că a fost nevoită să ajungă în instanță pentru a scăpa de un mariaj în care era disprețuită și amenințată, alături de un soț care îi spunea că nu e făcut pentru familie, ci pentru controverse și libertate.

„În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezența fetițelor. Am inițiat procesul de divorț, din nevoia ca eu și fetele să trăim în liniște, neavând altă variantă decât instanța judecătorească. Neînțelegerile dintre mine și fostul meu soț erau de mai mult timp, iar el îmi spunea frecvent că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie controversat și că se simte bine când umblă liber prin lume„, a transmis Alina Sorescu, imediat după ce s-a pronunțat divorțul, trei ani de procese mai exact.

Puțină lume știe că Alina Sorescu și Cătălin Botezatu sunt prieteni de mulți ani. Ironia sorții face ca tocmai el să fi fost cel care i-a făcut cunoștință cu Alexandru Ciucu, convins pe atunci că cei doi vor forma un cuplul perfect. La ani distanță, însă, întâlnirea lor recentă, la un eveniment din Cluj, Wonder Family Fest, a fost plină de emoție.

”Îmi pare rău că am stat la baza acestei relații”

Designerul i-a mărturisit Alinei cât de mult o prețuiește, că este o femeie extraordinară, și și-a cerut scuze că a contribuit la o relație care i-a adus suferință. Regretele lui au fost transmise și prin intermediul CANCAN.RO.

„Ori de câte ori ma întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost persoană extraordinară, o femeie superbă, foarte deșteaptă, si am apreciat dintotdeauna dragostea ei pentru copii, si faptul că poate ca la acel moment am făcut o greșeală. Dar nu am gândit așa, că am recomandat-o unui bun prieten și le-am făcut cunoștință… Am știut că ea este o familistă convinsă si o mama desăvârșită. O iubitoare de copii.

Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima si văzând în ei o pereche perfectă. Oamenii se înșeală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, si victima, în toată relatia asta, a fost Alina. Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul”, s-a confesat Botezatu.

Designerul spune că nu și-a imaginat vreodată că relația pe care a încurajat-o va lua o asemenea întorsătură și că, în toată povestea, adevărata victimă a fost Alina.

”Din păcate, nu am stiut ca lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva. Din contră. Sunt sigur că acum, când Alina vede printr-o altă prismă viața, va avea parte numai de bine, numai de fericire, numai de iubire, pentru că asta merită. Și în continuare o asigur de admirația mea, de empatia mea, si de sprijinul meu necondiționat la orice oră. O respect, o ador și o iubesc din toată inima mea pe Alina și îi doresc să-i fie bine și mai ales să fie fericită, pentru că merită acest lucru. Și mai ales pentru că este o profesionistă desăvârșită și o artistă desăvârșită„, a povestit Cătălin Botezatu pentru CANCAN.RO.

