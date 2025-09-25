Răsturnare de situație în scandalul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu! Celebrul designer susține că a fost abuzat: „Veneam acasă și...”

Continuă scandalul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu! De această, creatorul de modă a fost cel care a ieșit la arac. Celebrul designer a susținut că a fost abuzat de artistă pe parcursul căsniciei. Mai mult decât atât, a răspuns și declarațiilor făcute de fosta soție conform cărora aveau două frigidere separate, iar fiecare făcea propriile cumpărături. Află, în articol, toate detaliile!

În anul 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au spus adio după 12 ani de căsnicie. La începutul lui 2025, artista și-a făcut curaj și a dezvăluit că a trecut printr-un mariaj dificil, marcat de umilințe și șantaj emoțional. Cântăreața a fost nevoită să gestioneze singură creșterea și educația fiicelor lor, Raisa și Carolina, fiind sprijinită doar de părinții ei. Ei bine, de atunci a izbucnit un conflict între ei, care a ținut primele pagini ale ziarelor.

Alexandru Ciucu, noi detalii despre scandalul cu Alina Sorescu

La începutul lui 2025, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial, după un proces care a durat trei ani. Odată ce a încheiat socotelile cu fostul soț, artista a făcut mai mult dezvăluiri tulburătoare despre căsnicia cu celebrul designer.

Pe lângă acuzațiile serioase, cântăreața a susținut că ea și soțul ei făceau totul separat, inclusiv cumpărăturile. Mai mult decât atât, Alina Sorescu a declarat că fiecare avea frigiderul lui. Acum, Alexandru Ciucu a răspuns acestor afirmații.

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături)”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.

Creatorul de modă a mai susținut că el a fost, de fapt, cel abuzat emoțional în mariajul cu artista. Alexandru Ciucu a declarat că trebuia să se apere constant atât de fosta soție, cât și de părinții acesteia.

„Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a mai spus creatorul de modă.

Alexandru Ciucu, declarații bombă despre afaceri și picanteriile divorțului de Alina Sorescu! ”Am trecut prin situații de cumpănă!”