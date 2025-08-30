Alexandru Ciucu, declarații bombă despre afaceri și picanteriile divorțului de Alina Sorescu! ”Am trecut prin situații de cumpănă!”

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au ținut prima pagină a ziarelor după divorțul care a durat nici mai mult, nici mai puțin de 3 ani! După ce ambii au făcut declarații șocante despre problemele care au existat în căsnicia lor, acum lucrurile par că s-au mai liniștit și cei doi părinți arată că ar fi revenit la sentimente mai bune, de dragul fiicelor lor. Alexandru Ciucu abia ce s-a întors din vacanța pe care a petrecut-o alături de cele două fetițe și a oferit declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre relația cu copilele, dar și despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. Mai exact…divorțul!

La trei ani de la despărțirea de Alina Sorescu, Alexandru Ciucu pare că și-a revenit complet. Afacerea îi merge ca pe roate, vacanțele sunt programate, iar pe plan sentimental…nici acolo nu stă rău! Celebrul designer ne-a oferit detalii picante despre viața personală.

„Divorțul a fost cel mai dur moment”

CANCAN.RO: Cum reușești să îți împarți timpul între viața personală și cea profesională?

Alexandru Ciucu: Este foarte simplu. Atunci când sunt cu fetele, sunt complet dedicat lor, indiferent dacă suntem în vacanță sau dacă suntem în timpul școlii. Cand fetele sunt la Alina, mă ocup de latura profesională a vieții mele.

⁠CANCAN.RO: Cum sunt vacanțele cu fetițele? Ești genul de tată care nu poate spune “Nu”?

Alexandru Ciucu: Vacanțele sunt momentele noastre de relaxare și de răsfăț, când aproape orice este posibil. Încerc să le ofer experiențe cât mai variate din cele potrivite vârstei lor. Le zic foarte rar “Nu”, pentru că îmi place să le fac toate poftele. Pot fi și situații când dorințele lor sunt mai exagerate, dar și atunci prefer să nu fie un “Nu” categoric. Încerc să le explic de ce nu e bine și până la urmă ne ințelegem cumva. De obicei negociem în astfel de situații. Deși avem o relație bazată pe încredere și prietenie, nu uit niciodată ca sunt tatăl lor și că educația este importantă. Ele trebuie să ințeleagă că în viață sunt și lucruri care nu se pot face sau care nu este bune, frumoase sau sănătoase să le faci.

CANCAN.RO: Ce înseamnă pentru tine fericirea?

Alexandru Ciucu: Fericirea pentru mine este foarte simplă. Să fim toți sănătoși, iar când sunt și cu fetele, este fericirea supremă.

CANCAN.RO: ⁠În afara divorțului, care a fost cel mai dificil moment prin care ai trecut și ai reușit să il depășești cu brio?

Alexandru Ciucu: În plan personal, divorțul a fost cel mai dur “moment”, care a durat trei ani. A fost cu atât mai dificil, cu cât a venit imediat după cea mai grea perioadă în plan profesional, și anume, pandemia. Am trecut atunci prin situații de cumpănă. Au fost momente în care mă gândeam serios să închid afacerea. Timp de mai bine de un an am adus bani ca să poată supraviețui afacerea. Cine mai cumpăra costume în pandemie, când toată lumea stătea acasă în pijamale? Am supraviețuit datorită echipei mele căreia îi mulțumesc că s-a adaptat situației, dar și părinților mei care m-au susținut.

Ce spune Alexandru Ciucu despre dorința de a mai avea un copil

CANCAN.RO: Cum este rolul de tată?

Alexandru Ciucu: Să fiu tată este rolul și menirea vieții mele. De când sunt mic am avut acest simț “părintesc”, chiar și cu prietenii mei. Mi-am dorit întotdeauna copii si mi-ar fi placut să îi am mai devreme. Dar Dumnezeu are planurile Lui și ni-i dă când crede El că suntem pregătiți.

CANCAN.RO: ⁠Dacă vreodată va mai fi cazul, ti-ai dori să ai și un băiețel?

Alexandru Ciucu: Nu am niciun plan în direcția asta. Dar nu știm ce planuri poate avea Dumnezeu. Viața poate fi foarte surprinzatoare.

