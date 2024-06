Raluka, mai transparentă ca niciodată. Cum i-a pus capac iubitul străin multimilionar: ”M-am rugat în fiecare noapte să primesc acest bărbat!”

Nimeni n-ar fi crezut asta despre Raluka! Artista recunoaște că nu face sport, deși în pozele de pe social media nu i s-ar putea găsi defecte. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta dezvăluie cât de tare și-ar dori să își găsească motivația pentru a se sculpta, dar și la ce urmează să renunțe, dându-și cea mai mare provocare a vieții.

Într-un alt registru, cu o sinceritate debordantă și o transparență ieșite din comun, Raluka a vorbit despre cel care o face fericită. Este vorba despre iubitul care i-a pus capac. Cum s-a întâmplat asta, aflăm direct de la cântăreață!

Raluka arată trăsnet, dar își reproșează că nu face sport: „Sper doar să-mi cadă ceva în cap și să mă apuc de sală!”

CANCAN.RO: Raluka, practici abstinența culinară sau mănânci de toate și apoi compensezi?

Raluka: Chiar mă gândeam că ar fi bine să renunț la dulce pentru o săptămână și ceva, este cel mai mare challenge din viața mea, de până acum. Eu sunt dependentă de zahăr, de dulce, de prăjituri, de tot ce e bun. Și m-am gândit că ar fi cazul să renunț o perioadă la dulce.

CANCAN.RO: Este ceva medical sau afectează progresul la sală?

Raluka: Nu am mai făcut sală de patru ani. Eu știu doar cum să mă îmbrac, ca să nu se vadă colăceii.

CANCAN.RO: Ai un sentiment de vinovăție că nu te duci?

Raluka: Da! Tot încerc să mă apuc, doar că urc trei scări și obosesc. Pentru că n-am mai făcut de ceva vreme și e important să te ții de sport. Și acum sper doar să-mi cadă ceva în cap și să mă apuc de sală.

Artista își găsește fericirea în relația pe care o are: „Mi-a pus și mie cineva capac în viața asta!”

CANCAN.RO: În pozele de pe Instagram nu pare că nu ai merge obsesiv la sală!

Raluka: Să știi că nu le modific, doar știu eu cum să pozez, atât. Și câteodată și dacă sunt un pic mai plinuță, nu mă deranjează.

CANCAN.RO: Nu e greu pentru omul care face pozele? Când ai o comunitate foarte mare, trebuie să livrezi…

Raluka: Vrei să-ți zic cum face?! Îmi face patru poze și dacă-mi plac, bine, dacă nu, iarăși bine. Nu prea am variante. Adică îi văd grimasa și am înghețat. Am și eu un naș, ce vrei?! Mi-a pus și mie cineva capac în viața asta.

CANCAN.RO: Nu ne așteptam!

Raluka: Eu abia așteptam, chiar dacă nu mă așteptam. M-am rugat Domnului în fiecare noapte să primesc acest bărbat și l-am primit.

CANCAN.RO: Să le spui și fetelor singure care au fost rugăciunile, să știe și ele!

Raluka: Să știi că eu am un drum direct către Doamne Doamne, nu știu care e treaba. Exact ce mi-am dorit, asta am primit.

CANCAN.RO: De nuntă te mai întreb?

Raluka: Nu vreau să fac nuntă. Nu e pentru mine, nu e genul meu. Dacă va fi vreodată ceva, va fi ceva restrâns între mine și prietenii mei foarte apropiați și familie, strict. Dar nu căsătoria aia clasică, nu! Va fi o ceremonie doar pentru noi.

