A vorbit, în premieră, despre copil! Raluka aruncă bomba: “Să nu mi se vadă burtica!”

CANCAN.RO reușește întotdeauna să afle cele mai HOT subiecte despre numele răsunătoare din showbiz. Se întâmplă și astăzi, când Raluka aproape a renunțat la secrete, într-un interviu exclusiv. Este sexy, are talent cu carul, dar nu a fost ocolită de complexe, cel mai mare fiind divulgat chiar în materialul curent. În alt registru, artista a vorbit pentru prima dată despre cum își portretizează viața de mamă.

Raluka vrea să „tragă tare” timp de doi sau trei ani, pentru a avea un băiețel, apoi o fetiță. Cântăreața susține că se va pune pe treabă cât de curând, inspirată fiind de prietena Ana Baniciu, care mai are 10 săptămâni până la naștere.

Sexy-artista și-a divulgat cel mai mare complex, în exclusivitate pentru CANCAN.RO : „Nu mi-a plăcut niciodată că am avut umerii și în continuare îi am foarte lați!”

CANCAN.RO: La evenimentul Murmur, fetele sunt îmbrăcate foarte frumos, cu un touch sexy. Tu ești adepta acestui „curent”?

Raluka: Depinde foarte mult de atitudine. Cred că o femeie poate să fie sexy și într-un sac. Dar atunci când există și niște elemente în plus, în cazul în care sunt foarte bine puse, cred că pot da o anumită eleganță acestui „sexyness”. Și cred că se potrivesc tuturor femeilor.

CANCAN.RO: Care era sau care este complexul tău?

Raluka: De obicei, femeile foarte frumoase sunt cu cele mai multe insecurități. Eu am avut întotdeauna problema cu tenul, pe care probabil o s-o am toată viața și asta a fost principala mea insecuritate. Dar dacă este să vorbim despre niște lucruri care nu sunt medicale, care nu se pot rezolva, nu mi-a plăcut niciodată că am avut umerii și în continuare îi am foarte lați. Adică sunt foarte mare în spate, îmi țin spatele singură.

CANCAN.RO: Din exterior nu pare!

Raluka: Asta pentru că de-a lungul timpului, de când am început să lucrez cu oameni care chiar știu ce înseamnă moda și știu cum să pună hainele pe mine, nu se mai vede. Învăț tot timpul să maschez lucrurile care mie nu îmi plac. De exemplu, acum m-am îngrășat un pic, dar tu n-ai să vezi, pentru că m-am îmbrăcat larg. Și stau tot timpul cu mâinile încrucișate, să nu mi se vadă burtica!

Raluka a vorbit în premieră despre momentul în care va deveni mamă: „Vreau doi copii unu după altul, ca să mă lupt câțiva ani cu treaba asta și apoi să scap și de depresie și de tot!”

CANCAN.RO: Să nu se vadă burtica, nu ne gândim „acolo” (n.r. „la sarcină”)?!

Raluka: Tocmai ți-am zis că m-am îngrășat. „Acolo” e Ana, e momentul ei, trebuie să am grijă de ea cât pot, mai am timp. Anul viitor sau celălalt!

CANCAN.RO: Tu vei fi nașa copilului?

Raluka: Nu am vorbit despre asta, dar cu siguranță sunt mătușa copilului.

CANCAN.RO: Știi că dacă se pune mâna pe burtă, se ia?!



Raluka: Tocmai de asta n-am pus. Glumesc, am pus. Se va lua atunci când o să vreau să se ia. Și vreau și o să se întâmple destul de curând, dar încă mai am puțină treabă.

CANCAN.RO: Fetiță sau băiețel?

Raluka: Cred că o să am băiat prima dată și apoi fetiță. Vreau doi copii unu după altul, ca să mă lupt câțiva ani cu treaba asta și apoi să scap și de depresie și de tot. Glumesc, sper să nu am aceste probleme.

