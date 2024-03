Cu cine împarte Raluka același acoperiș? Bărbatul este cu 20 de ani mai în vârstă: „S-a mutat în România. Stăm împreună chiar!''

Raluka este în culmea fericirii de când iubește din nou. Partenerul artistei este cu 20 de ani mai în vârstă. După o lungă tatonare, cei doi au decis să facă un pas important în relația lor.

Pentru a nu se mai desfășura la distanță, iubitul artistei s-a mutat definitiv în România, iar cei doi locuiesc împreună.

Raluka are planuri de viitor

Vedeta mărturisește că se află într-o perioadă minunată a vieții, iar lucrurile ce se petrec în relația pe care o are cu actualul iubit decurg ca la carte. Relația lor evoluează din ce în ce mai bine și au planuri mărețe de viitor. Deși este foarte discretă cu viața personală, aceasta a dat din casă câteva detalii: dorește să devină mama în viitorul apropiat, însă nu se vede în rochie albă și purtată în fața altarului.

,,Cu siguranță voi deveni mama la un moment dat, doar că deocamdată trebuie să avem grijă de bebeluș, să am grijă de Ana. I-am zis că prima dată trebuie să treacă ea prin toată această frumusețe de emoție și după aceea eu am timp. Am atât de multă treabă, încât nu am timp”, a spus artista pentru playtech.ro

„Dacă te referi la însurătoare și măritiș, nu este stilul meu. Nu am de gând să mă mărit nu cu el, nu am de gând să mă mărit. Nu m-am visat niciodată mireasă. E visul fetelor, dar nu al meu”, a mai spus Raluka.

Bărbatul i-a cunoscut familia

Numele bărbatului este Guy Kouris și stă foarte bine pe partea financiară, . Conform informațiilor apărute, acesta ar deține un resort de lux în Mexic. Iubitul Ralucăi a fost căsătorit și din fosta căsnicie au rezultat patru copii.

Cu ocazia aniversării relației lor, Raluka a fost răsfățată total de partenerul ei. Omul de afaceri nu s-a uitat la bani și i-a pregătit o surpriză, în noiembrie anul trecut . Cei doi au plecat într-o bine meritată vacanță în Norvegia, unde au văzut aurora boreală.

„Cadoul de ziua mea de anul acesta a fost pur și simplu minunat. Am plecat în Norvegia, unde a fost totul magic. Am văzut aurora boreală…Deci, efectiv, a fost magic. Am primit acest cadou de la iubit, dar totodată, cumva, și de la natură”, a mai declarat Raluka, într-un interviu mai vechi.