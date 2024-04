Marilu Dobrescu, dezvăluiri neștiute despre ”procedura secretă”. A apelat la un donator ca să rămână însărcinată: ”Avea trăsături comune cu Iustin”

Marilu Dobrescu și-a deschis sufletul în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Celebrul influencer a vorbit despre „procedura secretă” și modul în care relația ei cu Iustin Petrescu, fostul iubit, a fost afectată. A adus în prim-plan o parte din procedurile pe care le-a urmat pentru a rămâne însărcinată. Mai cu seamă, a vorbit despre alegerea donatorului al cărui material genetic să contribuie la fertilizare, dar și despre ce a descoperit în urma unor analize amănunțite.

Tânăra a vorbit, printre altele, despre modul în care a avut loc alegerea donatorului. Clinica la care fostul cuplu Marilu Dobrescu-Iustin Petrescu a apelat punea la dispoziție o listă întreagă cu donatori. După ore întregi, influencerul a ales un donator al cărui material genetic să contribuie la îndeplinirea visului pe care ex-cuplul îl avea: să aibă un copil. A explicat pe larg ce presupune alegerea unui asemenea donator, dar și cum a decurs procedura.

„Am stat într-o zi nouă ore, uitându-mă doar la bărbați. Că vedeai poze cu ei de când sunt mici și cum arată acum. Și acolo spunea tot despre ei. Te uitai la profilul lor și era ca un profil de Facebook. Jur! Te uitai și, pe lângă dosarul medical pe care puteai să-l descarci ca să te uiți, puteai să vezi ce școală a terminat, cum se înțelege cu familia, informații despre familia lui până la bunici și străbunici, fiecare ce probleme de sănătate a avut. Ce muzică îi place să asculte, dacă e fumător. Foarte interesant. Aveai și opțiunea asta, dacă vrei să îl contactezi când crește copilul ca să îl cunoască, dar aici alege fiecare după cum vrea. Erau unii care-și dădeau informațiile și alții care nu.

Și, în momentul respectiv, am ales donatorul, am trimis mai departe la clinică și a venit comanda. Era cineva care avea trăsături comune cu Iustin. Te interesa cel mai mult să fie compatibil cu mine, în funcție de grupa de sânge. Am comandat mostra asta de material genetic, mostra de spermă, și a venit. Atunci am făcut eu o nouă fertilizare și atunci s-a făcut „split-ul” – jumătate cu Iustin, jumătate cu donatorul.

Se face acest „split”, eram și la a patra fertilizare, s-au împărțit ovocitele, jumătate cu Iustin, jumătate cu donatorul. Și uite așa aștepta să crească embrionii. Cu donatorul de spermă nu a fost niciun embrion, iar cu Iustin a rămas unul. Atunci am fost mirați de chestia asta. (…) Eu nu am probleme de fertilitate, dar îmi e mai puțin greu să rămân gravidă natural. Ideea e că am început niște analize pe partea genetică. Am descoperit abia după 4 ani că imunitatea corpului meu este foarte mare. Și imunitatea foarte mare înseamnă că vine cu acest „blestem” de a exista șanse ca în momentul în care în mine se prinde o sarcină, eu să o dau afară. Pentru că corpul meu interceptează acea sarcină ca fiind un corp străin care trebuie eliminat. Și acela a fost momentul în care am făcut transferul cu ce a ieșit cu Iustin și atunci a fost pentru prima oară când am avut tratamentul meu cu imunosupresoare. Adică ceva care să îmi scadă imunitatea foarte mult”, a povestit Marilu Dobrescu, în podcastul moderat de Cătălin Măruță.