Filmarea cutremurătoare postată de Marilu Dobrescu, după despărțirea de Iustin Petrescu: ”Erai prea multă femeie pentru așa puțin bărbat”

Marilu Dobrescu a trecut printr-un adevărat calvar. Celebra influenceriță și iubitul ei au încercat timp de 4 ani să devină părinți, însă visul lor s-a spulberat de fiecare dată. După încercări eșuate, cei doi amorezi au decis să pună capăt relației, căci iubirea lor s-a năruit cu timpul. Lucrurile au început să scârțâie în cuplul lor și au ajuns la concluzia că au nevoie să petreacă un timp singuri. După ce a făcut dezvăluiri tulburătoare despre chinul prin care a trecut, tânăra i-a lăsat din nou mască pe cei care o urmăresc în online pentru că a făcut public un video cutremurător.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au fost împreună timp de 4 ani, însă relația lor s-a șubrezit din cauza unor încercări grele prin care au fost nevoiți să treacă. De-a lungul timpului, tânăra a încercat să rămână însărcinată, fiind nevoită să urmeze și tratamente dureroase și costisitoare. Influencerița a recurs la mai multe fertilizări in vitro, care au eșuat. Ani la rând a trecut printr-un adevărat calvar, făcând tot posibilul să aibă un copil cu partenerul ei.

După zeci de injecții și de pastile, Marilu a primit și un diagnostic crunt. Se pare că organismul ei are o imunitate atât de ridicată, încât respinge orice corp străin. În acest caz, ca să remedieze problema a trebuit să efectueze un tratament cu imunosurpresoare, pentru a-i scădea imunitatea. Ei bine, aceasta ajunsese în prag de psihoză, iar starea ei nu era deloc una bună. Așa că, a decis să renunțe. După ce a lipsit câteva zile de pe internet, Marilu a revenit cu explicații.

Marilu Dobrescu le-a mărturisit tuturor că are nevoie să-și facă ordine în gânduri și să proceseze mult mai bine tot ce s-a întâmplat. Tânăra consideră că este cea mai importantă lecție pe care a trăit-o până acum și este recunoscătoare că a putut să o dea mai departe.

„Trebuie să-mi fac ordine în gânduri, pentru că v-am spus, am multe chestii pe care vreau să le vorbesc, să le povestesc, o groază de idei pe care vreau să le cimentez, concluzii la care am ajuns, am foarte multe conștientizări. A fost cea mai importantă lecție de care am avut parte în viața asta și vreau s-o dau mai departe. (…)

Încă o chestie pe care vreau să o menționez acum, că observ din mesaje, lumea crede că sunt deprimată…cu siguranță, nu-mi vine să dansez sau d-astea, deși ar putea să fie o idee, dar am procesat o mare parte din durere în ultimul an. De asta acum mă mențin cât de cât pe o traiectorie normală. Este un nou început și-l procesez”, a continuat aceasta.