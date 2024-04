Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-au despărțit după 4 ani de relație! Motivul pentru care au pus punct: „Am început să am psihoze”

O nouă despărțire răsunătoare are loc în showbiz-ul românesc. De această dată, după o relație de patru ani, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au decis să își spună ADIO. Se pare că în ultima perioadă, cei doi au trecut prin momente extrem de dificile, care au erodat relația și i-au făcut în cele din urmă să concluzioneze că este mai bine să meargă pe drumuri diferite.

Vreme de patru ani, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, ce a fost apreciată de mulți. În mediul online, cei doi păreau cât se poate de fericiți și toată lumea se aștepta ca aceștia să facă pasul următor în relație și să facă nunta. Însă, realitatea era alta, iar cei doi treceau prin momente grele, de fapt. Care sunt motivele ce au dus la despărțirea acestora?

În ultima perioadă, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au specificat în numeroase rânduri, pe TikTok, că sunt implicați într-o „procedură secretă”, de ordin medical, fără a dezvălui însă despre ce este vorba. Acum, cei doi au făcut lumină în acest caz și au vorbit despre procedura respectivă precizând că despărțirea lor este în strânsă legătură cu aceasta.

Într-un clip postat pe canalul ei de YouTube, Marilu a explicat că nu poate avea copii din cauza faptului că organismul ei are o imunitate atât de ridicată, încât respinge absolut orice corp străin. Astfel, tânăra a aflat că nu poate rămâne însărcinată, iar pentru a remedia problema a trebuit să efectueze un tratament cu imunosurpresoare, pentru a-i scădea imunitatea.

Tratamentul a presupus ca Marilu Dobrescu să ia multe pastile și să facă numeroase injecții la nivelul abdomenului, însă, din cauza lor, a început să se simtă destul de rău și a ajuns chiar în pragul de psihoză.

„Am început, realmente, să am psihoze, simțeam o depersonificare, luam mai multe pastile, în fiecare zi, combinate și pur și simplu ajunsesem să nu mai înțeleg, să nu mai pot să ies din casă, să am anxietate, nu mai înțelegeam cine mișcă mâinile mele”, a dezvăluit Marilu Dobrescu.

De asemenea, în clipul de pe canalul ei de YouTube, Marilu a atașat și o scurtă filmare în care a prezentat efectele adverse foarte agresive ale tratamentului, care o făceau să delireze.

Ei bine, prin toate momentele grele prin care Marilu a trecut l-a avut aproape pe partenerul său, însă acest fapt a dus și la erodarea relației. Cei doi au mărturisit că perioada extrem de dureroasă prin care au trecut le-a adus amândurora traume și i-a făcut să se distanțeze. Motiv pentru care au decis că soluția cea mai bună pentru ei în momentul de față este despărțirea.

Cei doi au făcut anunțul separării împreună și au vorbit atât despre momentele frumoase pe care le-au trăit, dar și despre cele mai grele, care i-au adus în punctul în care să își spună adio.

„Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe acre nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta.

Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm. Cert este că totul e pe un plan foarte pașnic, pe bază de respect, de prietenie, dar nu poți să continui cu forța, noi nu am putea să continuăm ceva care nu e organic. Avem lucruri de procesat pentru că e ceva care nu s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și ne rezervăm puțin intimitatea, pentru că am trecut prin foarte multe. Nu ai cum să uiți lucrurile astea, sunt foarte mândră de noi”, a mărturisit Marilu Dobrescu.