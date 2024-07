Victor Cornea le-a ‘topit’ pe fiicele Andreei Bălan. Cum le-a surprins pe micuțele lui George Burcea

Cu cât timpul trece mai mult, cu atât relația dintre Victor Cornea și Andreea Bălan devine tot mai solidă. Tenismenul s-a integrat perfect în noua sa familie, iar cele două fetițe ale artistei – pe care le are cu George Burcea – l-au acceptat ca pe propriul lor părinte. Povestea lor de dragoste a avansat foarte repede, iar cei doi sunt acum de nedespărțit. Recent, acesta le-a surprins cu un gest emoționant.

Povestea de iubire dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a început în urmă cu mai bine de un an, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Cei doi par să rezoneze din toate punctele de vedere, iar tenismenul a trecut unul dintre cele mai importante teste: a fost acceptat și chiar și-a creat o relație specială cu fetițele iubitei sale. Acesta a știut cum să le intre în grații, mai ales că are habar cum să se comporte cu copiii. Sportivul are un copil de 11 ani dintr-o relație anterioară, un băiat pe nume Luca.

Citește și: LA 39 DE ANI, ȘTIE ”JOACA” BINE! ANDREEA BĂLAN L-A HIPER-STIMULAT PE SĂRMANUL IUBIT. A ERUPT ”VULCANU’” PE TROTUAR, LA SERVICE!

Cum le răsfață Victor Cornea pe fetițele Andreei Bălan

Recent, Andreea Bălan a publicat mai multe imagini cu fiicele ei și cu Victor Cornea. Fiind tot timpul plecat în turnee, sportivul profită de fiecare revedere pentru a le aduce fetelor lui zâmbetul pe buze. Se poate spune că tânărul își manifestă dragostea și prin gesturi simple și mărunte. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când și-a răsfățat iubita – și pe cele două fiice ale ei – cu câte un buchet de flori.

Mândră de iubitul ei, Andreea Bălan a împărtășit imaginile pe o rețea de socializare. Cele două fetițe sunt extrem de încântate de gestul tenismenului, iar în filmare se observă apropierea și legătura specială pe care cei trei o au. La rândul ei, Andreea Bălan a sărit în brațele iubitului când acesta i-a oferit buchetul de flori.

Ce spune Andreea Bălan despre căsătoria cu Victor Cornea

Proaspăt divorțată de George Burcea, tatăl fetițelor ei, Andreea Bălan se consideră acum o femeie fericită și împlinită. De când l-a cunoscut pe Victor Cornea se bucură de fiecare moment alături de el, însă recunoaște că nu îi stă gândul la o viitoare căsnicie. În cadrul unui interviu, aceasta a mărturisit că – de când simțit pe propria piele cum este să treci printr-un divorț – acum încearcă să se concentreze pe cariera sa profesională și să profite din plin de fiecare zi alături de tânărul mai mic cu 9 ani decât ea.

”Într-adevăr atunci când te despărți, ai perioade în care e mai ușor să dai vina pe celălalt, dar cu timpul începi să îți faci o retrospectivă și fiecare își conștientizează ce a făcut bine și ce a făcut rău. Și George s-a schimbat și reușim să ne înțelegem. Cel mai frumos sentiment din Univers este iubirea. Cu toțîi căutăm iubirea. Trecem prin experiențe neplăcute ca să învățăm să ne iubim pe noi. După ce ne iubim noi pe noi, apoi abia reușim să atragem persoane care să ne iubească. Trăiesc pentru prima oară o iubire curată, profundă și fără greutate”, a declarat Andreea Bălan, recent, pentru Antena Stars.

Citește și: TINERELUL ÎNFIERBÂNTAT DE ANDREEA BĂLAN ZIUA-N AMIAZĂ MARE. JURATA TCDU S-A LĂSAT POZATĂ ÎN TOATE POZIȚIILE DE UN AMIC! ȘEDINȚĂ FOTO ÎN FUSTIȚA EROTICĂ!