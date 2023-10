MEGAEXCLUSIVITATE! Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un copil pe care l-a ținut ascuns! Luca are 10 ani și seamănă leit cu tatăl său: „Eram foarte tânăr, relația nu a mers”

CANCAN.RO detonează bomba. Iubitul Andreei Bălan, Victor Cornea, are un copil de zece ani, pe care l-a ținut ascuns în tot acest timp. Informația a fost confirmată chiar de tenismen, care, pus în fața faptului împlinit, a recunoscut că are un fiu pe care îl cheamă Luca și că actuala iubită a știut adevărul în tot acest timp, ba chiar i-a cunoscut și fetițele.

După un divorț dureros de tatăl fiicelor sale, Andreea Bălan nu credea că va mai întâlni vreodată un bărbat cu care să-și dorească să se mai recăsătorească. I se părea imposibil ca cineva să o accepte cu doi copii, dar cel mai mult o afecta faptul că, din punct de vedere medical, ea nu mai poate deveni mamă. Totul s-a schimbat în urmă cu câteva luni, atunci când l-a întâlnit pe Victor Cornea, un tenismen cu 9 ani mai mic decât ea. Povestea lor de dragoste a avansat foarte repede, iar cei doi sunt acum de nedespărțit.

Victor Cornea și Andreea Bălan plănuiesc să-și construiască o viață împreună

Artista spune despre sportiv că este singurul bărbat care a înțeles-o vreodată și că el este iubirea adevărată a vieții sale. Cei doi aproape locuiesc împreună, fiecare a cunoscut familia celuilalt și plănuiesc să-și construiască o viață împreună. În ciuda gurilor rele, care spun că diferența de vârstă dintre ei este, totuși, prea mare, Andreea și Victor nu-și pot imagina cum ar arăta viața unuia fără celălalt. Un alt impediment părea faptul că sportivul și-ar putea dori, la un moment dat, să devină tată, iar artista nu mai poate avea copii, după ce a făcut o embolie amniotică în 2019, atunci când a născut pentru a doua oară. Surpriză, însă!

Are un copil de 10 ani, pe care l-a ținut secret!

CANCAN.RO a reușit să deconspire cel mai bine ascuns secret al lui Victor Cornea. Faptul că acesta este și el tată, la rândul său. Astfel, tensimenul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Nu a dezvăluit faptul că este deja părinte nici măcar atunci când a fost întrebat de reporteri dacă își dorește copii.

Informația ne-a fost confirmată, în exclusivitate, de iubitul Andreei Bălan, aflat la un turneu în Spania: „Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin.

Andreea Bălan l-a cunoscut pe fiul ascuns al lui Victor Cornea!

Deși nici măcar colegii și amicii nu știu că Victor are un copil, Andreea Bălan l-a cunoscut deja pe Luca, ba chiar și fetele artistei l-au cunoscut pe cel care, în viitor, le-ar putea deveni frate vitreg: “Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Elei (n.r. Andreea Bălan, actuala iubită a lui Victor Cornea). Se înțelege bine și cu Ela, așa că nu există probleme! Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”.

