Andreea Bălan a „spart” banii la ziua Ellei. Petrecere grandioasă la aniversarea micuţei. VIDEO

Andreea Bălan le face mereu toate poftele fetițelor sale și nu se uită la bani atunci când vine vorba de ele. Drept dovadă, ieri a organizat o petrecere spectaculoasă pentru Ella, cu ocazia zilei ei de naștere. Deși fiica ei împlinește astăzi 7 ani, vedeta a sărbătorit în avans cu o zi și s-a asigurat că evenimentul va fi unul de neuitat. Bineînțeles, banii nu au contat!

În timp ce unii copii se mulțumesc să primească de ziua lor o simplă jucărie, fetița Andreei Bălan a avut parte de o petrecere grandioasă, cu photo corner, candy bar și spectacole pentru copii. Evenimentul a avut loc în curtea imensă a vedetei. Totul a fost bine pus la punct de artistă astfel încât decorațiunile tematice parcă te introduc într-o poveste, în care Ella a fost personajul principal. Cu două codițe și îmbrăcată în prințesă, micuța s-a bucurat de fiecare moment alături de invitații ei. Cadrul a fost completat de baloanele colorate și personajele din desene animate, care au făcut cu micuții prezenți activități distractive.

Expansivă și cu zâmbetul pe buze, așa cum publicul de acasă deja s-a obișnuit cu ea, Andreea Bălan a împărtășit pe contul de Instagram mai multe imagini, atât din timpul pregătirilor, cât și de la evenimentul plin de culoare. Vedeta a petrecut alături de fetițe clipe minunate și a vrut să le arate și celorlalți cum s-au distrat împreună.

Victor Cornea, rol important la petrecerea grandioasă

Victor Cornea nu putea lipsi de la un eveniment atât de important. De când a cunoscut-o pe Andreea, are grijă să aducă mereu culoare în viața ei. Tenismenul are o relație specială cu fetițele iubitei sale, așa că la petrecere s-a distrat la maximum, alături de ele. S-a jucat cu micuțele jocuri specifice copiilor și s-a fotografiat alături de ele. Victor își dorește să o facă fericită pe artistă, în fiecare secundă și chiar reușește. Mai ales, că vedeta a manifestat mult până să își întâlnească alesul.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a povestit Andreea Bălan, pe contul său de Youtube.