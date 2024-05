Dezvăluiri neașteptate despre Survivor România! Cum sunt, de fapt, tratați concurenții și cât plătesc dacă renunță la joc: „Ca pe un prizonier, sclav”

Un fost concurent Survivor România a făcut dezvăluiri neașteptate despre lucrurile care se întâmplă în Dominicană. Se pare că realitatea din teren este mult mai dură decât se vede la televizor, iar concurenții trec prin momente extrem de grele. Mai mult, în cazul în care ajung la capătul puterilor și își doresc să renunțe trebuie să bage adânc mână în buzunar, căci Pro TV pune clauze „puternice” în contract. Ce se întâmplă, de fapt, la Survivor România?

Robert Niță se numără printre cei care au cunoscut din plin experiența de la Survivor România. Fostul Faimos a participat în cadrul ediție din 2022 și spune că nu s-ar mai întoarce niciodată în Dominicană. Deși a fost contactat și i s-a propus să facă parte din suita Survivor All Stars, fostul fotbalist a refuzat categoric, iar acum a făcut câteva dezvăluiri neașteptate din economia concursului de la Pro TV.

Recent, Robert Niță a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre Survivor România. Prezent în sezonul ce a avut loc în anul 2022, fostul fotbalist a mărturisit că experiența este una mult mai grea decât pare. Pe lângă condițiile dure pe care concurenții trebuie să le îndure în Dominicană, fostul Faimos spune că nici comportamentul staff-ului nu este unul prea bun. Acesta a declarat că participanții sunt tratați intenționat destul de rău, pentru a genera reacții și dispute.

De asemenea, Robert Niță mărturisește că a simțit că a fost tratat ca un „prizonier, un sclav”, motiv pentru care a refuzat categoric să participe la Survivor All Stars. Deși i s-a propus, fostul fotbalist spune că nu ar mai merge în Dominicană nici pentru un milion de euro.

Nu știi ce e în lume, nu știi ce e acasă. Și vezi cum te tratează! Ca pe un prizonier, sclav. Să te înrăiască. Plus șerpăria care e. (…) Am avut ofertă să mă duc la All Stars”, a declarat Robert Niță, potrivit fanatik.ro.

„Vai ce foame am făcut. Vai de capul meu… În primele 12 zile am mâncat 9 linguri de orez. În total! Rase (m.r. nu cu vârf). Reziști, ce să faci?! Leșini, îți dau ăia două palme și te trezești. Ce să faci? Primul joc a fost pentru foc și pentru acoperiș! Și am pierdut. Și am stat în întuneric nu știu câte zile. Acoperiș nu, foc nu, se întuneca la 7.00. (…) Și te mai și tratează ăia frumos. Vine câte un din-ăla care nu are nicio legătură cu Faimoșii și bate cu piciorul în cartonul ăla pe care dormi. Și face: «Haideți, băi!».

De asemenea, Robert Niță a mai dezvăluit că de-a lungul lunilor petrecute în Dominicană majoritatea concurenților clachează. Se varsă multe lacrimi amare atât în tabăra Războinicilor, cât și a Faimoșilor.

Însă, chiar dacă simt că cedează și că ar vrea să plece acasă, mulți dintre participanți nu pot renunța la joc, asta din cauza clauzelor contractuale. Potrivit spuselor lui Robert Niță, cei care renunță și pleacă acasă trebuie să scoată din buzunar 100.000 de euro.

„Da… Fetele plângeau. Și băieții plângeau! Și eu am plâns. Am plâns de am rupt. Ăștia se dau toți cocoși când ies de acolo. Dar când îi vezi acolo, bocesc de… Eu nu am văzut om să plângă cinci, șase zile încontinuu. Tonciu a plâns acolo non-stop. De când am pășit pe insulă până a plecat. Două săptămâni, cred. După fetița ei… (…) Și știi că ai clauză, dacă ceri să renunți sau alea… 100.000 de euro! (…)

Eu am luat bine (financiar, n. red.). Se plătește săptămânal. Onorariile erau între 3.000 și 8-9.000 (euro, n.red.), în funcție de cât ești de cunoscut. Dar e greu, dar nu m-aș mai duce. Pe mine m-a iubit lumea. Eu am stat puțin pentru că m-am accidentat. Atunci am fost supărat. Mi-a dat unul peste gât cu un lemn di-ăla și m-a luat cervicala, m-au luat toate. Plus alte probleme de sănătate”, a mai povestit Robert Niță.