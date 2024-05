Ella, o tânără în vârstă de 19 ani, a ajuns la spital cu dureri foarte mari de cap. Ireal ce au descoperit medicii

O tânără de 19 ani trece printr-un adevărat coșmar. Plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze, Ella a avut pare de un adevărat șoc atunci când a ajuns la spital din cauza unor dureri foarte mari de cap. Diagnosticul pus de doctori a fost unul neașteptat.

Ella Pick, o tânără în vârstă de 19 ani din Marea Britanie, se afla în vacanță în Grecia cu mai multe prietene atunci când a început să se simtă rău. Ea plecase să se distreze cu fetele pentru a sărbători absolvirea facultății. Adolescenta a consumat și alcool, motiv pentru care a crezut că simptomele sunt de la mahmureală, însă problema este mult mai gravă, de fapt.

Ella a început să se simtă rău în timp ce se afla în vacanță în Grecia. Inițial, tânăra a crezut că simptomele sunt de la mahmureală așa că le-a ignorat. Totuși, odată ajunsă acasă, starea ei s-a agravat. Mai mult decât atât, adolescenta a observat că ochiul ei stâng a început să fie orientat spre interior.

După ce a observat că simptomele sunt destul de serioase, Ella a mers la spital. Acolo, medicii i-au făcut mai multe investigații și au descoperit că fata are o tumoare cerebrală. Tânăra s-a mai confruntat, în trecut, cu migrene, dar nu aștepta la un astfel de diagnostic.

„Totul a început în iunie anul trecut, când am plecat cu fetele mele la Zante în vacanță. A fost o vacanță frumoasă. Cred că în primele două sau trei nopți m-am simțit bine. Ne distram cu toții. Apoi nu m-am simțit chiar bine.

Am crezut că ar fi mahmureală. Am ajuns acasă și m-am simțit bine, apoi o săptămână mai târziu am început să am migrene severe. Presiunea din spatele capului a fost îngrozitoare. Întotdeauna am suferit de migrene, dar niciodată în această măsură”, a spus tânăra, potrivit Mirror.