Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”

A mai trecut încă un Revelion fără Dan Negru, iar situația nu este una prea roz pentru Antena 1, după cum chiar el spune. „Revelionul cel neBun” organizat de postul de televiziune nu a reușit nici în acest an să se claseze pe primul loc în topul audiențelor, iar Dan Negru nu a rata momentul și a taxat dur Antena 1.

În urma cu patru ani, Dan Negru pleca de la Antena 1 la Kanal D, iar după această mutare „Regele Audiențelor” a renunțat la a mai susține emisa de Revelion. La Antena 1, în fiecare an, producătorii au încercat să îi găsească un înlocuitor bun, însă nu au reușit, iar audiențele stau drept dovezi.

Ei bine, și de acest Revelion, Antena 1 nu a mai reușit să facă schema de altă dată. „Revelionul cel neBun” difuzat de postul de televiziune a avut audiență slabă, iar Dan Negru a taxat aspru acest lucru.

„Din obișnuință m-am uitat pe audiențele TV azi-dimineață: e al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena, după ce echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani. Am plecat la Kanal D acu’ 4 ani…

In 2026, vă pot spune care a fost secretul succesului echipei mele de Revelion: nu știam cine e șeful! Orgoliul i-a prăbușit pe îngeri. Oamenii n-au nicio șansă !

Între timp, echipa care a pierdut mereu revelioanele a înlocuit echipa care le-a câștigat. Adică învinșii i-au înlocuit pe învingători. Cei slabi, pe cei buni. Vi se pare cunoscut? Așa e în societate, în politică, oriunde: marginalii ajung în centru. Știu explicația, dar încă nu am curajul s-o spun.

Curioasă și „umbra” măștii de la Pro: vedeta era recunoscută nu după mască, ci după umbră. Păi, faceți măști la anul. E datoria mea morală să spun că ideea măștilor vine din România anilor ’80, din „Cu mască, fără mască”, difuzat la TVR. Am fost lider cu formatul ăsta 12 ani. Dacă peste alți ani cineva va relua ideea măștilor, ar fi onorabil să amintească numele celei care a avut-o încă din anii ’70: Simona Pătrăulea. S-a stins demult. Eu am fost doar o umbră prin acest format.

Dar lecția mea de început de an e despre orgoliu și despre elitele morale. Nu-i ascultați pe cei care vă spun că „cimitirul e plin de oameni de neînlocuit”. Sunt marginali ajunși în centru. Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem. Nu ne lipsesc profesioniștii, ci caracterele. Când elitele morale vor fi prețuite mai mult decât cele intelectuale, vom răzbi! La mulți ani”, a spus Dan Nergu.

Topul audiențelor de Revelion

În acest an, Pro TV şi-a adjudecat prima poziţie în topul audienţelor de Revelion, cu Raluka şi Pavel Bartoş prezentatori. Iar Antena 1 cu „Revelionul cel neBun” s-a clasat pe locul al doilea, potrviti paginademedia.ro.

Concret, la nivelul întregii ţări, aproape două milioane de români s-au uitat în fiecare minut la Protevelion, între orele 20.00 şi 2.00. În timp ce la La Antena 1 programul special atrăgea aproape un milion şi jumătate de români pe post.

Și în ceea ce privește publicul urban tot Pro TV a ieși pe primul locul, cu peste un milion de telespectatori în faţa televizoarelor. Antena 1 a ocupat locul doi, la aproximativ 200.000 de telespectatori distanţă.

