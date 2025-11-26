Acasă » Știri » Dan Negru, mesaj dur pentru toți prezentatorii de Revelioane: „Să ne auzim peste 25 de ani”

De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 15:09
Sursa foto: Social media

Dan Negru nu s-a mai abținut și a avut un mesaj pentru toți prezentatorii de Revelioane din fiecare trust de televiziune. Sincer și direct așa cum ne-a obișnuit, el a spus clar: șanse mici spre 0 să îl întreacă cineva. Află toate detaliile în articol!

Dan Negru a reușit performanța de a fi lider de audiență timp de 25 de ani cu edițiile de Revelion. Un simbol al televiziunii, el le-a transmis un mesaj celor care nu au atât de multe show-uri la activ. Momentan vă spunem doar că prezentatorul TV este aproape sigur că nimeni nu-l poate întrece.

Dan Negru, mesaj pentru toți prezentatorii de Revelioane

Liviu Vârciu cu Nea Mărin, Mirela Vaida cu Valentin Sanfira și Pavel Bartoș cu Raluka vor fi cele trei cupluri care vor prezenta Revelioanele la diferite trusturi.

Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito vor prezenta show-ul „Revelionul cel mai nebun” pe Antena 1. Pavel Partoș se află la a cincea lui ediție și prezintă alături de Raluka Revelionul de la PRO TV. Mirela Vaida și Valentin Sanfira sunt prezentatorii show-ului „Revelionul starurilor” de la Antena Stars. Prin urmare, competița e mare, așa că și emoțiile sunt pe măsură.

Rege Audiențelor are un mesaj pentru toți cei enumerați mai sus, din care fiecare poate înțelege ce vrea, dar e destul de clar deja.

„Le doresc succes! Și să ne auzim peste 25 de ani fix, în 2050, când unul din colegii mei de acum, de la vreuna dintre televiziuni, îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane lider de audiență”, a spus Dan Negru pentru click.ro.

