MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: “Am venit și cu bani de acasă”

Pavel Bartoș are energie să mute munții din loc. Îndrăgitul actor reușește să jongleze cu propriile proiecte în cinematografie, spectacolele de la teatru, dar și emisiunile de la Pro TV, unde este vioara întâi cum se spune, fiind prezentator. Și pentru că de ani buni, prestația lui la „Vocea României” și la „Românii au talent” este pe placul șefilor, îl vom vedea și ca amfitrion la PROTEVELION 2026 pentru al cincilea an consecutiv. Mai are de lansat filmul “Crăciun cu Ramon”, proiectul său de suflet, mai ales că a jucat alături de Eva, fiica lui cea mică. În interviul exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV a oferit detalii de culise despre opririle neașteptate ale filmărilor, investiția impresionantă de un milion și jumătate de euro, dar și anunțul la care fanii nu se vor aștepta.

La cererea publicului, Pavel Bartoș vine cu partea a doua a filmului Ramon, în care, surpriză, o vom vedea și pe mezina familiei Bartoș. Eva a fost unul dintre zecile de copii care s-au prezentat la casting și nu are rol principal. Cartierul general al filmărilor a fost Oradea, unde echipa și actorii au poposit pentru cele mai multe cadre.

Pavel Bartoș: “Bugetul a depășit un milion de euro”

CANCAN.RO: La capitolul realizări profesionale din acest an este și filmul “Crăciun cu Ramon”, pe care urmează să îl lansezi.

Pavel Bartoș: Normal că este pentru că e un film la care am ținut foarte mult să fie filmat în niște condiții extraordinare. Arată extraordinar. Pentru că e un film de Crăciun trebuie să fie un fairytale. Ori noi am ajuns la această performanță și de 1 decembrie va fi în toate cinematografele.

CANCAN.RO: Ce poți să-mi spui despre investiția în acest proiect?

Pavel Bartoș: Am încercat să mă țin într-un buget care să-mi permită, cum să zic eu, să pot să-l fac și pe al treilea, adică să ne iasă, să fim cumva tanda pe manda. Într-adevăr, bugetul a depășit un milion de euro. Chiar s-a dus spre aproape unul jumătate, dar ne-am ținut… Adică a trebuit să facem. Am avut noroc de parteneri extraordinari, de sponsori. Și când n-au mai fost, am venit și cu bani de acasă, că așa se întâmplă la un film independent. Dar de aceea ne dorim ca să vină lumea în număr cât mai mare ca să ne bucurăm, poate și de un al treilea film.

După aceea am făcut și filmul cu Smiley – Vacanță All Inclusive. Adică două filme într-un an. Nu știu ce m-a plăcut, cred că am fost nebun. A fost Vocea României, a fost Românii au talent, premieră la Teatrul Odeon cu Tertium Non Datur în regia lui Silviu Purcărete, plus acolo mai am încă cele 9 spectacole pe care le joc.

Cred că va fi cel mai lung turneu de distribuție cu filmul, va începe din data de 21 noiembrie și se va termina pe 21 decembrie. O să fie peste 23-24 de orașe în care vom merge, în care lumea va veni și ne vom întâlni cu echipa, cu oamenii de acolo. Vom socializa la acest minunat film, acel film de Crăciun pe care l-ai așteptat.

Vino cu toată familia în număr cât mai mare. Filmul de Crăciun îl vezi doar de Crăciun. Și dacă vrei să-l vezi de Crăciun, vino la cinematograf cu familia, cu cei dragi ție, dă-ți așa o oră jumătate, fă-ți cadou din viața ta, împreună cu cei dragi.

Pavel Bartoș: “Filmam pe stradă ceva și a trecut o mașină, cred că MAI”

CANCAN.RO: Filmările au avut loc la Oradea. S-a întâmplat ca fanii să întrerupă filmările?

Pavel Bartoș: Da, pentru că ei nu știau. La un moment dat, știu că filmam pe stradă ceva și a trecut o mașină, cred că MAI: “Felicitări, domnul Ramon, ne bucurăm că sunteți la Oradea!” dar noi eram într-o dublă. A fost foarte drăguț, adică ne-am bucurat, oameni care ne-au felicitat, oameni care veneau: “Dar eu vreau să fac doar o poză, că eu plec, din Salonta sunt”. Adică foarte drăguți au fost. Dar n-ai ce face, lumea s-a bucurat enorm că noi am fost acolo.

CANCAN.RO: Pe plan personal ce realizări ai avut?

Pavel Bartoș: Copiii sunt sănătoși.

Pavel Bartoș: “Fiica mea a fost prima dată la casting”

CANCAN.RO: Și în filmul Crăciun pe Ramon o vom vedea și pe mezina ta.

Pavel Bartoș: Da, Eva joacă în film, are un rolișor, pentru că a fost prima dată când a venit la casting. La acest casting în care marea revelație a filmului este Anastasia Haiducu, fetița de 11 ani, care este personaj principal, pentru că Ramon pornește în căutarea acestei nepoate. Vrea să-i facă cel mai frumos cadou soției lui care e însărcinată în nouă luni. Și am descoperit această fată în urma castingului la care au participat 115 copii.

Și bineînțeles că Jesus a ales-o pe cea mai bună și ne bucurăm că așa s-a întâmplat. Iar fiica mea a fost prima dată la casting și a fost între primii cinci sau șase, dar Jesus a fost atât de impresionat și a zis că e un rolișor pe care putem să i-l dăm ei.

Nici nu m-am gândit nici o clipă. Pentru că, într-adevăr, când am jucat cu ea, mi-a fost foarte greu pentru că mă gândeam la ea, eram foarte emoționat pentru ea. Adică e foarte greu să joci cu un membru al familiei.

CANCAN.RO: Să facă diferența între tată și actor.

Pavel Bartoș: Da și a văzut și ea cât de greu e. Mă bucur că am trăit o experiență extraordinară cu a mea fiică.

