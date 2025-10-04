Pavel Bartoș dezvăluie secretele din culise! Ce nu se vede la TV, la ”Vocea României”: „Să vedem ce li se întâmplă!”

S-au dus vremurile când Pavel Bartoș se simțea vinovat când stătea degeaba. Acum, prezentatorul de la “Vocea României” se bucură de momentele de respiro dintre proiecte, mai ales că sunt pe bandă rulantă. Este propriul șef când vine vorba de filmele pe care le produce, dar este și angajat la teatrul Odeon și la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Pavel Bartoș a trecut prin filtrul său sezonul 13 de la Vocea României”, povestindu-ne apoi și despre “All Inclusive”, filmul în care el și Smiley joacă, dar la care sunt și producători. Distribuția a reunit profesioniști din domeniu, artiști, dar și un actor sârb care a jucat în serialul Netflix – “La Casa de Papel”.

După 2 ani în care scenariul a fost scris și rescris până la forma agreată de Bartoș și echipa lui, filmările au decurs ca la carte, s-a râs mult, iar Pavel speră ca în 2026 când intră filmul în cinema lumea să se simtă la fel de bine precum s-au simțit ei pe platouri.

Pavel Bartoș: “Se vede că jurații se simt bine cu tachinările”

CANCAN.RO: Sezonul 13 “Vocea României“ e cu noroc?

Pavel Bartoș: E cu foarte mult noroc. Cred că este cel mai bun sezon de până acum. Eu mă mir de unde tot vine lume atât de bună. Iar jurații sunt într-o formă de zile mari. Adică se vede că se simt bine cu tachinările, cu iubirile lor. E bine. E un sezon uluitor. Cred că e un 13 cu noroc fantastic.

CANCAN.RO: Mai are Pavel Bartoș vreun talent de care nu se știe?

Pavel Bartoș: Da! Îmi place foarte mult să nu fac nimic. Am descoperit acest lucru. Pentru că, la un moment dat, în anii … mă rog, când nu făceam nimic, mă simțeam vinovat. Și mi-am dat seama. Dar stai că fac atât de multe lucruri! Că atunci când nu fac nimic, chiar merită acest timp de pauză. Și da, îmi place să nu fac nimic.

CANCAN.RO: Să vorbim despre filmul cu Smiley. Amândoi sunteți producători.

Pavel Bartoș: Da, împreună cu Cristian Hordilă. E un triunghi de producători. Eu cu Smiley jucăm, Cristi se ocupă de producție. Și da, iese atât de bine. Am râs atât de mult la filmări, că la un moment dat am zis: bă, parcă râdem prea mult la filmări! Sperăm să râdă lumea și în sala de cinematograf la fel de mult pe cât noi ne simțim bine. Dar asta înseamnă că ne-am chinuit vreo doi ani de zile la scenariu până a ieșit acel scenariu.

CANCAN.RO: Sunteți polițiști?

Pavel Bartoș: Da, niște polițiști și întâmplător suntem chiar foarte capabili. Că n-au avut șansa lor, să vedem. Acum au o șansă. Să vedem cum o fructifică. Să vedem ce li se întâmplă. Și bineînțeles ca în filmele românești vrei să faci mult bine dar când vrei să faci mult bine, câteodată faci mai mult rău.

Pavel Bartoș: “Ne-am dorit foarte mult ca personajul negativ să fie jucat de Darko Peric”

CANCAN.RO: Povestea a pornit de la un caz real?

Pavel Bartoș: Da, toate sunt. Orice scenariu în viața asta pornește de la o fărâmă de adevăr. Am pornit de la un caz real, dar a fost doar un pretext. Că noi după aceea ne-am dus într-o zonă în care, de fapt, aducem în evidență prietenia, camaraderia, faptul că vrem să facem bine, faptul că vrem să ne simțim bine cu cei din jur, să râdem mult. O să vezi o grămadă de relații. Se vor răgăsi toți. De la mic la mare se vor răgăsi în acest film.

CANCAN.RO: În distribuție ți-ai dorit pe cineva anume?

Pavel Bartoș: Da, ne-am dorit foarte mult ca personajul negativ să fie jucat de Darko Peric, cel care a jucat în “La Casa de Papel” și joacă el. Până la urmă a acceptat și m-am bucurat așa foarte mult și de toți actorii care sunt, pentru că e un casting uluitor: de la Raluca Produ până la Diana Cavaliotti. Adică sunt niște persoane extraordinare. Vreau să-i spun pe toți actorii: Dani Achim, joacă și Theo Zeciu, dar într-un rol excelent. Deci ne-am distrat foarte mult. Nu vreau să omit pe nimeni. A, joacă Alex Velea.

CANCAN.RO: Ce rol are?

Pavel Bartoș: Bad guy. Dar e într-un anume fel, adică este neașteptat de comic. Acum descopăr în Alex Velea un băiat cu foarte mult simț al umorului. Are foarte mult simț al umorului și mă bucur că e așa cum e. Și acum chiar vreau să felicit echipa de producție. Ca la orice film al meu e foarte important să-i aduci pe oamenii potriviți la un loc, pentru că atunci cu ei chiar poți filma în doar 20 de zile ceva.

CANCAN.RO: Filmările unde au avut loc?

Pavel Bartoș: București, Constanța și Giurgiu. Pe 1 decembrie vă așteptăm în cinematografe la „Crăciun cu Ramon”. Am lansat un teaser pe piață care deja rulează în cinematografe și toată lumea zicea: Doamne, dar cum arată! Și ne bucurăm că arată bine!

