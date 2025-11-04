Acasă » Știri » Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt. Are aceeași greutate de 20 de ani: „Dai jos până la 5 kilograme”

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 17:38
Dan Negru este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Recent, acesta a mărturisit că are același număr de kilograme ca la 20 de ani. De asemenea, prezentatorul TV și-a amintit cum reușea să slăbească brusc, în perioada filmărilor pentru Revelion.

Mai mult decât atât, acesta a precizat că duce un stil de viață sănătos, fără excese alimentare, din care nu lipsesc fructele și legumele, dar nici ceaiul negru. Prezentatorul a mărturisit că obișnuiește să consume ceai negru, care îl ajută să elimine rapid kilogramele în plus.

Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt

„Regele audiențelor” și-a păstrat greutatea corporală, încă de la debutul în televiziune. Acesta a mărturisit că a avut anumite tabieturi pe care le-a păstrat în cei 20 de ani de Revelioane și care l-au ajutat să se mențină fără să depună eforturi.

„Am avut tabieturile mele, pe care le-am păstrat în cei 20 de ani la Revelioane. De exemplu, nu am probleme cu greutatea, dar, după cele trei zile în care filmam Revelionul, slăbeam între trei şi cinci kilograme pentru că nu mâncam aproape nimic. Beam numai ceai negru în zilele de filmări pentru Revelioane. E poate cea mai bună cură de slăbire: Revelion plus ceai negru şi dai jos trei până la cinci kilograme. E reţeta pe care o am de 20 de ani. Soția mea, Codruța, îmi pregătea în zilele acelea ceai negru. Sunt un mare băutor de ceaiuri, iar în perioada filmărilor de Revelion făceam exces de ceaiuri”, a spus Dan Negru.

De asemenea, Dan Negru a recunoscut că există anumite discuții privind un proiect la sfârșit de an, însă nu a oferit prea multe detalii despre momentul difuzării.

„În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuţii cu un „ecran” pe care îşi doresc să apară toţi artiştii şi care îi poate aduce laolaltă, pe acelaşi ecran, indiferent de exclusivităţi”.

Mai mult decât atât, acesta a precizat că, în prezent, colaborarea dintre artiști din posturi concurente este destul de complicată.

„În prezent, din cauza contractelor artiştilor, e greu să faci un Revelion cu toţi actorii şi soliştii iubiţi de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV, Pro TV nu îl poate aduce pe Ştefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”.

