Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un...”

După o pauză de patru ani, Dan Negru ar putea reveni acolo unde publicul l-a consacrat în noaptea dintre ani, la cârma emisiunii de Revelion. Considerat „Regele Audiențelor”, a fost, timp de peste două decenii, simbolul nopții de Anul Nou pentru milioane de români, adunând în fața ecranelor generații întregi.

Dan Negru ar putea reveni cu emisiunea care l-a consacrat și anume Revelionul. Prezentatorul TV a fost, timp de 24 de ani gazda celor mai urmărite programe de Anul Nou din România, reușind să adune la un loc artiști consacrați, momente de umor, dar și un spirit de sărbătoare care a devenit tradiție pentru milioane de români.

Dan Negru revoluționează Revelioanele?

Zvonurile despre o posibilă revenire au fost alimentate chiar de declarațiile sale, care lasă să se înțeleagă că pregătirile pentru un nou show de sărbătoare sunt în plină desfășurare. Totuși, prezentatorul atrage atenția asupra dificultăților majore cu care se confruntă o astfel de producție în prezent.

„De-abia a început să ningă prin țară și deja a început și iureșul cu Revelionul lui Negru. În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”, a declarat Dan Negru, pentru Click!

El scoate în evidență o problemă tot mai acută în industria de divertisment din România și anume exclusivitățile impuse de televiziuni. Aceste contracte limitează libertatea artiștilor de a colabora cu alte posturi, ceea ce face aproape imposibilă realizarea unui spectacol național, în care să fie reuniți cei mai iubiți interpreți și actori. Dan Negru a reușit, de-a lungul timpului, să creeze un format de Revelion care depășea granițele unei simple emisiuni TV, era ca un eveniment cultural, o seară în care românii se regăseau împreună, indiferent de vârstă sau preferințe muzicale.

„25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani. Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion. Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”, a mai spus Dan Negru.

CITEȘTE ȘI: Dan Negru a dat de pământ cu Antena 1, când a aflat de emisiunea ”reciclată” după „Te pui cu blondele”

Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”