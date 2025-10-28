Acasă » Știri » Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”

Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”

De: Andreea Stăncescu 28/10/2025 | 10:47
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un...”
Dan Negru va prezenta Revelionul 2026? / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După o pauză de patru ani, Dan Negru ar putea reveni acolo unde publicul l-a consacrat în noaptea dintre ani, la cârma emisiunii de Revelion. Considerat „Regele Audiențelor”, a fost, timp de peste două decenii, simbolul nopții de Anul Nou pentru milioane de români, adunând în fața ecranelor generații întregi.

Dan Negru ar putea reveni cu emisiunea care l-a consacrat și anume Revelionul. Prezentatorul TV a fost, timp de 24 de ani gazda celor mai urmărite programe de Anul Nou din România, reușind să adune la un loc artiști consacrați, momente de umor, dar și un spirit de sărbătoare care a devenit tradiție pentru milioane de români.

Dan Negru revoluționează Revelioanele?

Zvonurile despre o posibilă revenire au fost alimentate chiar de declarațiile sale, care lasă să se înțeleagă că pregătirile pentru un nou show de sărbătoare sunt în plină desfășurare. Totuși, prezentatorul atrage atenția asupra dificultăților majore cu care se confruntă o astfel de producție în prezent.

„De-abia a început să ningă prin țară și deja a început și iureșul cu Revelionul lui Negru. În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”, a declarat Dan Negru, pentru Click!

Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare
Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Sursa foto: Social media

El scoate în evidență o problemă tot mai acută în industria de divertisment din România și anume exclusivitățile impuse de televiziuni. Aceste contracte limitează libertatea artiștilor de a colabora cu alte posturi, ceea ce face aproape imposibilă realizarea unui spectacol național, în care să fie reuniți cei mai iubiți interpreți și actori. Dan Negru a reușit, de-a lungul timpului, să creeze un format de Revelion care depășea granițele unei simple emisiuni TV, era ca un eveniment cultural, o seară în care românii se regăseau împreună, indiferent de vârstă sau preferințe muzicale.

„25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani. Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion. Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”, a mai spus Dan Negru.

CITEȘTE ȘI: Dan Negru a dat de pământ cu Antena 1, când a aflat de emisiunea ”reciclată” după „Te pui cu blondele”

Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”

Tags:
Iți recomandăm
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Știri
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Știri
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea…
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia...
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să ...
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game ...
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: ...
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”
Vezi toate știrile
×