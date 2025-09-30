Dan Negru a dat de pământ cu Antena 1, când a aflat de emisiunea ”reciclată” după „Te pui cu blondele”

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit cu ce emisiune ”reciclată” vor șefii de la Antenă să dea lovitura (VEZI AICI), Dan Negru a luat atitudine și a criticat dur situația actuală. Regele audiențelor este sătul de copy paste-ul din televiziunea românească și dă de pământ cu competiția. Află în articol ce a spus!

După cum o întreagă țară știe, Dan Negru rupea audiența cu emisiunea celebră „Te pui cu blondele” în anii 2000. După ce a aflat de la noi că șefii din Antenă vor să refacă emisiunea, dar sub un alt nume și evident, cu un alt prezentator, cel care a consacrat acest format nu a putut să nu reacționeze. Și nu oricum…a fost dur!

Dan Negru dă de pământ cu Antena 1

Deși conducerea a ales să țină totul secret pentru moment , CANCAN.RO este cu un pas înainte și a dezvăluit planul de la Antenă. Într-un mesaj postat pe contul său personal de Facebook, Dan Negru și-a arătat părerea sinceră despre această ”nouă” emisiune și nu este deloc încântat. Pe lângă faptul că a dat exemple de alte emisiuni luate cu copy paste de la un post la altul, regele audiențelor spune clar că nu s-ar mai întoarce niciodată și nici nu ar mai accepta să facă această emisiune. Mesajul lui mai pe scurt? Dan Negru este sigur că mutarea făcută de șefii din Antenă va fi un eșec total și nu le dă nicio șansă.

„Cred că tv românești sunt plătite de Netflix, YouTube și Zuckerberg De asta oferta TV de la noi e atât de săracă și repetitivă Văd una dintre cele mai ponosite grile tv de toamnă din istorie. Antena copiază sâmbătă seara “Românii au talent”, Pro copiază Antena cu un show de rosturi. Jalnice și anonime ambele Blaga le-ar fi spus: „Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura.”

Dar am citit zilele trecute că revine o copie „Te pui cu blondele”. Nu vă bazați pe mine! Am supraviețuit anilor și emisiunilor diferite doar pentru că am învățat să las trecutul să moară. Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el. Prezentul “Jocul Cuvintelor” face acuși 4 ani la

Totuși, povestea „Blondelor” e o lecție frumoasă de viață.

În anii 2000 eram asociat cu emisiunile „marca Lazarov”. Prezentatorilor lui nu li se dădea șansa să reușească vreodată și în alte formate.

„Arată-le că poți și singur”, mi-a spus într-o zi Lazarov.

Așa că Antena, la care lucram, a cumpărat licența “Beat The Blondes”. Era primul meu format fără „umbrela” Lazarov.

Numai că formatul era un eșec internațional – în nicio țară nu a prins.

Ca o curiozitate, în Ucraina,Blondele ( Хто проти блондинок?) concura cu Вечірній квартал, show-ul prezentat atunci de Volodimir Zelenski la televiziunea 1+1. Zelenski – actualul președinte – a câștigat în audiență.

În Italia, Grecia, Germania – nicăieri „blondele” nu au prins. Lazarov știa și mi-a dat aripi: „Dacă nu vei reuși, nu e vina ta. E un format slab. Dar dacă reușești, o să le arăți tuturor că poți și singur, chiar și cu un format modest.”

Show-ul a fost un hit 9 ani!

Astăzi, un astfel de show nu s-ar mai putea face. Îmi datorez cariera unor oameni care credeau că alți oameni nu sunt ușor de înlocuit.

Azi, sistemul corporatist dărâmă omul și ridică echipa, „cooperativa”. Corporațiile îmi amintesc de socialismul colectiv, unde omul era zero și colectivul era totul.

Nu m-aș mai întoarce niciodată la show-urile mele de demult. În fiecare sezon primesc oferte să revin la marile succese de audiență. Refuz mereu!

Pentru că nu de show-urile mele vă e dor. De voi, cei de atunci, vă e dor. Iar printre amintirile acelor ani sunt și eu…De voi vă e dor, nu de mine

Dar anii aceia nu vi-i mai pot da înapoi…Singurul farmec al trecutului e că a trecut!”, a transmis Dan Negru.

