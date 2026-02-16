Cântărețul din România și-a cerut iubita de soție? Cum arată inelul pe care i l-a dăruit: „Nu voi uita niciodată”

Adrian Norocel traversează o perioadă extrem de frumoasă din viața sa, în care planul personal a devenit prioritar. După ce a fost nevoit să ia o pauză de la muzică, artistul s-a concentrat mai mult pe viața de cuplu și pe lucrurile care îi aduc liniște și echilibru. Acesta a făcut un pas mare și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Ana, tânăra care i-a cucerit inima.

Adrian Norocel și Ana Negoescu au construit rapid o relație solidă și arată cât sunt de îndrăgostiți în fiecare moment. Cei doi se afișează tot mai des împreună și se vede că sunt fericiți. De-a lungul timpului, manelistul și-a răsfățat iubita cu flori, cine romantice și mici surprize, demonstrând că este atent la detalii și implicat emoțional.

Recent, cuplul s-a întors dintr-o vacanță de vis în Dubai, unde au petrecut clipe speciale și s-au bucurat de experiențe de lux, cu ocazia zilei de naștere a manelistului.

Adrian Norocel și-a cerut iubita în căsătorie?

Adrian Norocel a ales să îi facă Anei o surpriză specială de ziua ei, oferindu-i un inel spectaculos, cu un diamant central impresionant și o bandă decorată cu mai multe pietre mici. Deși mulți au interpretat gestul ca o posibilă cerere în căsătorie, cei doi nu au confirmat acest lucru, astfel că rămâne neclar dacă este vorba despre un pas oficial sau doar despre un cadou cu valoare sentimentală.

Ana a menționat că aniversarea a avut loc în „orașul iubirii”, indiciu care i-a făcut pe fani să creadă că momentul s-a petrecut în Paris. Tânăra a spus că a trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața ei, lăsând de înțeles că surpriza primită a fost extrem de importantă pentru ea.

„O zi de naștere pe care nu o voi uita niciodată, în orașul iubirii. Mulțumesc pentru dragoste, surpriză și fiecare detaliu prețios. Te iubesc atât de mult @adriannorocel.official”, a scris Ana Negoescu.

CITEȘTE ȘI: Au bătut clopotele de nuntă în Liga 1 și nimeni nu a observat! Seline este de ceva vreme Doamna Ișfan!

Deea Maxer, cerută în căsătorie! Ajunge din nou în fața altarului: cum arată inelul de logodnă