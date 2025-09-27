Boșii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! CANCAN.RO are detalii din culisele celui mai nou proiect TV

Doamnelor și domnilor, „Te pui cu blondele” revine pe micile ecrane! Trustul Antena promite să readucă la viață emisiunea iubită de milioane de români. Șefii au planuri mari și vor să facă valuri în grila de programe. Cei din conducere sunt siguri că vor da lovitura! CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre noul show TV!

În urmă cu mulți ani, Dan Negru făcea furori cu emisiunea “Te pui cu blondele”, care a rămas un fenomen și în ziua de astăzi! Sursele CANCAN.RO ne-au șoptit că șefii din Antenă vor să readucă la viață celebrul format, care a fost urmărit de milioane de români pe micile ecrane. Dacă pe atunci blondele erau la puse la încercare, acum, în 2025 s-a trecut la un alt nivel!

„Te pui cu blondele” revine pe micile ecrane

Deocamdată, conducerea ține totul „la secret”, dar, ca de fiecare dată, CANCAN.RO este cu un pas înainte! Sursele noastre ne-au confirmat faptul că urmează să se filmeze pilotul celui mai nou proiect, „Te pui cu faimoșii”, care pare destul de promițător. Emisiunea se axează pe întrebări de cultură generală, dar nu vor mai fi blonde care se vor întrece pentru marele premiu, ci influenceri sau persoane publice. Tot sursele noastre ne-au dezvăluit că formatul va fi cel mai probabil în grila Antenei Stars!

Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că formatul este unul cât se poate de asemănător cu emisiunea „Te pui cu blondele”: energie, spectacol și muuultă ironie! Duminica aceasta se va filma prima ediție, așa că șefii sunt încrezători în concept! Dacă proiectul trece testul, “Te pui cu faimoșii” are toate șansele să devină noul fenomen al toamnei!

Rămâneți pe CANCAN.RO, căci vă vom dezvălui cine sunt primii invitați, dar și ce nume sonore se bat pentru locul de prezentator!

