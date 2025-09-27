Acasă » Exclusiv » Dani Oţil și-a făcut bagajele şi a plecat de acasă! Problemele cu care se confruntă Gabriela: “Îmi este tot mai greu”

Dani Oţil și-a făcut bagajele şi a plecat de acasă! Problemele cu care se confruntă Gabriela: “Îmi este tot mai greu”

De: Andreea Archip 27/09/2025 | 14:35
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Cooptat în urmă cu 2 ani în reality-show-ul Power Couple, pe care îl prezintă la Antena 1, Dani Oțil și-a făcut bagajele și a plecat în Malta pentru următoarele 6 săptămâni, cât vor dura filmările. Chiar dacă soția l-a susținut să bată palma pentru acest proiect, tot ea recunoaște deschis că nu e deloc ușor fără el acasă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Gabriela Prisăcariu ne-a dezvăluit că soțul a lăsat lucrurile aranjate acasă, dar, adevărata provocare pentru ea și pentru Tiago, fiul lor, este plecarea bonei interne, după 3 ani petrecuți împreună. De mare ajutor în perioada următoare va fi însă mama ei.

Gabriela Prisăcariu a fost prezentă la inaugurarea noului salon al celebrului hairstylist Adrian Perjovschi, care și-a sărbătorit în avans și ziua de naștere. Ea a ajuns la eveniment direct de la aeroport. Gabriela Prisăcariu și Tiago îl vor vizita pe Dani Oțil în Malta, unde se filmează cel de-al treilea sezon Power Couple.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “Tiago de-abia așteaptă să mergem în vizită”

CANCAN.RO: A sosit acea perioadă din an în care Dani pleacă la filmări în Malta. L-ai condus la aeroport?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, doar ce l-am lăsat la aeroport. Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.

CANCAN.RO: Pe Tiago cum l-ați pregătit?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, și pentru Tiago este mai greu. El e mai mare acum înțelege față de când era bebeluș și nu știa. De-abia așteaptă să mergem în vizită.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

CANCAN.RO: V-ați luat biletele de avion? E totul stabilit?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noapte.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “: O să fie o perioadă puțin mai grea pentru că se termină și contractul cu bona noastră”

CANCAN.RO: Înainte de plecare, a lăsat lucrurile în ordine acasă?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, a schimbat becurile, a tuns gazonul, mi-a dat drumul la centrală, a tuns copilul, a rezolvat toate lucrurile.

Gabriela Prisăcariu Oțil, despre plecarea bonei după 3 ani petrecuți în casa lor

CANCAN.RO: Ce urmează pentru voi? Cum v-ați făcut planul? Cine te ajută în perioada asta?

Gabriela Prisăcariu Oțil: O să fie o perioadă puțin mai grea pentru că se termină și contractul cu bona noastră. Nu o să mai avem bonă, dar o avem pe mama, care vine și ne ajută, Tiago e mare, e la grădiniță, o să ne descurcăm.

CANCAN.RO: Bona se întoarce la ea acasă?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, o să rămână aici, dar vrea să-și schimbe puțin domeniul. Este bonă internă și atunci o înțeleg, e greu și pentru ea să stea, e de trei ani la noi și s-o fi săturat și ea de noi.

CANCAN.RO: Te gândești pe viitor să apelezi la o altă bona internă sau se mută mama ta sau mama lui Dani să fie de bază cu Tiago?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, nu ne mai luăm bonă, nu se va muta mama la noi, dar ea vine la noi ori de câte ori este nevoie și atunci ne descurcăm.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “O să plec și eu fix săptămâna viitoare. Dani nu este, copilul o să rămână cu mama”

CANCAN.RO: Ce urmează toamna asta?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Urmează o toamnă încărcată cu multe proiecte. Săptămâna viitoare urmează ceva absolut superb pentru mine pe plan profesional, dar încă nu vă pot spune. O să vedeți pe conturile mele de socializare, de-abia aștept.

CANCAN.RO: Va fi un proiect online sau pe micul ecran?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Este un proiect online, este în afara țării și sunt extrem de entuziasmată.

CANCAN.RO: Deci va urma o plecare și la tine după ce se-ntoarce Dani?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, o să plec și eu fix săptămâna viitoare. Dani nu este, copilul o să rămână cu mama.

NU RATA: Dani Oțil nu s-a putut abține și a făcut mișto de Ella de la Insula iubirii. Ce a putut să spună în fața tuturor

CITEȘTE ȘI: Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil împlinesc 4 ani de la cununia civilă: “Ne riscăm?” Schimbarea majoră pe care o au în plan

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Exclusiv
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea.…
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei!
Exclusiv
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea...
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce...
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
evz.ro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
Gandul.ro
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Gheorghe Turda rupe tăcerea:
radioimpuls.ro
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit...
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
Fanatik.ro
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care...
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring
Fanatik.ro
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că ...
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre ...
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă ...
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
Vezi toate știrile
×