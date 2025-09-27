Dani Oţil și-a făcut bagajele şi a plecat de acasă! Problemele cu care se confruntă Gabriela: “Îmi este tot mai greu”

Cooptat în urmă cu 2 ani în reality-show-ul Power Couple, pe care îl prezintă la Antena 1, Dani Oțil și-a făcut bagajele și a plecat în Malta pentru următoarele 6 săptămâni, cât vor dura filmările. Chiar dacă soția l-a susținut să bată palma pentru acest proiect, tot ea recunoaște deschis că nu e deloc ușor fără el acasă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Gabriela Prisăcariu ne-a dezvăluit că soțul a lăsat lucrurile aranjate acasă, dar, adevărata provocare pentru ea și pentru Tiago, fiul lor, este plecarea bonei interne, după 3 ani petrecuți împreună. De mare ajutor în perioada următoare va fi însă mama ei.

Gabriela Prisăcariu a fost prezentă la inaugurarea noului salon al celebrului hairstylist Adrian Perjovschi, care și-a sărbătorit în avans și ziua de naștere. Ea a ajuns la eveniment direct de la aeroport. Gabriela Prisăcariu și Tiago îl vor vizita pe Dani Oțil în Malta, unde se filmează cel de-al treilea sezon Power Couple.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “Tiago de-abia așteaptă să mergem în vizită”

CANCAN.RO: A sosit acea perioadă din an în care Dani pleacă la filmări în Malta. L-ai condus la aeroport?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, doar ce l-am lăsat la aeroport. Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.

CANCAN.RO: Pe Tiago cum l-ați pregătit?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, și pentru Tiago este mai greu. El e mai mare acum înțelege față de când era bebeluș și nu știa. De-abia așteaptă să mergem în vizită.

CANCAN.RO: V-ați luat biletele de avion? E totul stabilit?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noapte.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “: O să fie o perioadă puțin mai grea pentru că se termină și contractul cu bona noastră”

CANCAN.RO: Înainte de plecare, a lăsat lucrurile în ordine acasă?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, a schimbat becurile, a tuns gazonul, mi-a dat drumul la centrală, a tuns copilul, a rezolvat toate lucrurile.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru voi? Cum v-ați făcut planul? Cine te ajută în perioada asta?

Gabriela Prisăcariu Oțil: O să fie o perioadă puțin mai grea pentru că se termină și contractul cu bona noastră. Nu o să mai avem bonă, dar o avem pe mama, care vine și ne ajută, Tiago e mare, e la grădiniță, o să ne descurcăm.

CANCAN.RO: Bona se întoarce la ea acasă?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, o să rămână aici, dar vrea să-și schimbe puțin domeniul. Este bonă internă și atunci o înțeleg, e greu și pentru ea să stea, e de trei ani la noi și s-o fi săturat și ea de noi.

CANCAN.RO: Te gândești pe viitor să apelezi la o altă bona internă sau se mută mama ta sau mama lui Dani să fie de bază cu Tiago?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, nu ne mai luăm bonă, nu se va muta mama la noi, dar ea vine la noi ori de câte ori este nevoie și atunci ne descurcăm.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “O să plec și eu fix săptămâna viitoare. Dani nu este, copilul o să rămână cu mama”

CANCAN.RO: Ce urmează toamna asta?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Urmează o toamnă încărcată cu multe proiecte. Săptămâna viitoare urmează ceva absolut superb pentru mine pe plan profesional, dar încă nu vă pot spune. O să vedeți pe conturile mele de socializare, de-abia aștept.

CANCAN.RO: Va fi un proiect online sau pe micul ecran?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Este un proiect online, este în afara țării și sunt extrem de entuziasmată.

CANCAN.RO: Deci va urma o plecare și la tine după ce se-ntoarce Dani?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, o să plec și eu fix săptămâna viitoare. Dani nu este, copilul o să rămână cu mama.

