Dani Oțil nu s-a putut abține și a făcut mișto de Ella de la Insula iubirii. Ce a putut să spună în fața tuturor

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai urmărite și apreciate cupluri din showbizul românesc. Relația lor, bazată pe afecțiune, respect și mult umor, atrage mereu atenția fanilor, iar de această dată prezentatorul TV a reușit din nou să surprindă pe toată lumea printr-un gest spontan și plin de haz.

Cei doi au participat recent la un eveniment monden, unde s-au afișat impecabil, așa cum și-au obișnuit admiratorii. Gabriela, într-o ținută elegantă, și-a făcut apariția cu încrederea specifică unei femei obișnuite cu luminile reflectoarelor, iar Dani a ales să o însoțească într-un stil relaxat, dar rafinat. Nimic nu prevestea însă momentul amuzant care avea să fie distribuit ulterior pe rețelele de socializare și care a stârnit o avalanșă de reacții.

Dani Oțil nu s-a putut abține și a făcut mișto de Ella de la Insula iubirii

În timpul serii, Gabriela a schimbat câteva impresii cu un alt invitat, iar acest detaliu aparent banal a fost imediat transformat de soțul ei într-un prilej de glumă. Dani, cunoscut pentru sarcasmul său savuros și replicile ironice cu care a cucerit publicul matinalului pe care îl prezintă, a decis să filmeze situația într-un mod care a trimis direct la una dintre cele mai discutate replici din emisiunea „Insula Iubirii”.

Alăturarea soției cu un alt bărbat a fost interpretată de prezentator într-un registru comic, sugerând că partenera lui „se simte vulnerabilă”. A fost suficient pentru ca urmăritorii să facă imediat legătura cu scena celebră din reality show-ul difuzat la TV, unde una dintre concurente și-a justificat apropierea de o ispită prin aceeași formulă devenită virală.

Dani Oțil nu a rezistat tentației de a glumi și a făcut aluzie la celebrul moment de la „Insula Iubirii” în fața tuturor în mediul online. Într-un mod jucăuș, a comentat situația în care Gabriela Prisăcariu stătea alături de un alt bărbat, trimițând subtil la replica devenită virală a Ellei: că se simte „vulnerabilă”.

”M-a chemat soția la un eveniment. A zis să ma îmbrac frumos că e un super eveniment, cu oameni. Suntem eu și băiatul cu barca și ea cu un bărbat, se simte vulnerabilă, asta facem de o oră. Cum a fost evenimentul? Super!”, a transmis Dani Oțil.

Nu este pentru prima dată când Dani Oțil face senzație cu felul său de a ironiza diverse situații. De-a lungul timpului, prezentatorul a reușit să construiască o imagine în care sarcasmul și autoironia sunt la ele acasă, iar alături de Gabriela formează o echipă care nu trece neobservată.

Reacție șoc a lui Teo după ce Andrei Lemnaru i-a spus adevărul despre Ella! Blondinei nu i-a venit să creadă