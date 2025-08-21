Acasă » Exclusiv » Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă de bărbierit!

Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă de bărbierit!

De: Cristian Blanuta 21/08/2025 | 23:40
Andra și Cătălin Măruță cereau, zilele trecute, ordin de protecție împotriva unui bărbat care dezvoltase o obsesie pentru cântăreață și o hărțuia. Cam asta i s-a întâmplat și lui Dan Negru, o altă vedetă de colecție din showbizul autohton. Numai că în cazul lui, datele au stat puțin altfel. Cert este că ”Regele audiențelor” a fost terorizat nu mai puțin de trei luni, iar rezolvarea a găsit-o într-un mod inedit. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Dan Negru nu este numai un zâmbet, are și momente în care viața de vedetă îi joacă feste. Iar de când s-a băgat adânc în ”jocul cuvintelor”, emisiunea fenomen de la Kanal D, a început să simtă tot mai multe ”împunsături” (Vezi AICI detaliile), venite de la oamenii dornici de afirmare pe micul ecran, dar care, dintr-un motiv sau altul, se simt nedreptățiți.

Nu mai puțin de trei luni a fost terorizat prezentatorul de un personaj care musai a vrut să stea cu el la pupitru. S-a înscris la castingul pentru ”Jocul cuvintelor”, dar și-a tot așteptat rândul, până când răbdarea i s-a ”evaporat”. Și la cine să ceară ”îndurare”? Fix pe Dan Negru l-a ochit, previzibil, de altfel, pentru că bărbatul nu avea de unde să știe cine se ocupă de selecții, în niciun caz fostul rege al Revelioanelor la Antena 1.

Un apropiat al prezentatorului a povestit, pentru CANCAN.RO, toată istoria. ”De trei ani se înscrisese omul la emisiunea lui Negru, nu a fost selectat, nu i-a venit rândul, nu contează. S-a supărat și a început să-l hărțuiască pe Dan Negru. Și în ce mod!! Îi tot scria pe mașină numărul de telefon, cu spumă de bărbierit. Asta după ce l-a bombardat cu prezența la filmări, unde nu avea ce căuta. Dan Negru era disperat, l-a și întâlnit, i-a explicat… Degeaba. Aproape că i-a stricat tabla de la mașină. Dar a găsit, până la urmă, soluția să scape de el. Fără plângere la Poliție”, a fost scurta descriere.

Dan Negru
Dan Negru a scăpat de bărbatul care l-a hărțuit după trei luni, renunțând la mașină

A renunțat la mașină și a băgat taxi la greu

Văzând că omul nu se liniștește, ”Regele audiențelor” nu și-a mai folosit mașina. A lăsat-o în garaj și, pentru aproape trei luni, a venit la serviciu, unde realizează nu mai puțin de trei show-uri, cu taxiul. Și a dat rezultate, pentru că nemulțumitul s-a săturat să-i caute Mercedesul și să nu-l găsească.

În cazul Andrei și al lui Cătălin Măruță, situația e puțin mai delicată, în privința hărțuirii la care sunt supuși. Tocmai de aceea, au făcut plângere la Poliție, ba au cerut și ordin de protecție (Vezi AICI).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

