Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă de bărbierit!

Andra și Cătălin Măruță cereau, zilele trecute, ordin de protecție împotriva unui bărbat care dezvoltase o obsesie pentru cântăreață și o hărțuia. Cam asta i s-a întâmplat și lui Dan Negru, o altă vedetă de colecție din showbizul autohton. Numai că în cazul lui, datele au stat puțin altfel. Cert este că ”Regele audiențelor” a fost terorizat nu mai puțin de trei luni, iar rezolvarea a găsit-o într-un mod inedit. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Dan Negru nu este numai un zâmbet, are și momente în care viața de vedetă îi joacă feste. Iar de când s-a băgat adânc în ”jocul cuvintelor”, emisiunea fenomen de la Kanal D, a început să simtă tot mai multe ”împunsături” (Vezi AICI detaliile), venite de la oamenii dornici de afirmare pe micul ecran, dar care, dintr-un motiv sau altul, se simt nedreptățiți.

Dan Negru, hărțuit trei luni! I-a ”spart” Mercedesul cu spumă de bărbierit

Nu mai puțin de trei luni a fost terorizat prezentatorul de un personaj care musai a vrut să stea cu el la pupitru. S-a înscris la castingul pentru ”Jocul cuvintelor”, dar și-a tot așteptat rândul, până când răbdarea i s-a ”evaporat”. Și la cine să ceară ”îndurare”? Fix pe Dan Negru l-a ochit, previzibil, de altfel, pentru că bărbatul nu avea de unde să știe cine se ocupă de selecții, în niciun caz fostul rege al Revelioanelor la Antena 1.

Un apropiat al prezentatorului a povestit, pentru CANCAN.RO, toată istoria. ”De trei ani se înscrisese omul la emisiunea lui Negru, nu a fost selectat, nu i-a venit rândul, nu contează. S-a supărat și a început să-l hărțuiască pe Dan Negru. Și în ce mod!! Îi tot scria pe mașină numărul de telefon, cu spumă de bărbierit. Asta după ce l-a bombardat cu prezența la filmări, unde nu avea ce căuta. Dan Negru era disperat, l-a și întâlnit, i-a explicat… Degeaba. Aproape că i-a stricat tabla de la mașină. Dar a găsit, până la urmă, soluția să scape de el. Fără plângere la Poliție”, a fost scurta descriere.

A renunțat la mașină și a băgat taxi la greu

Văzând că omul nu se liniștește, ”Regele audiențelor” nu și-a mai folosit mașina. A lăsat-o în garaj și, pentru aproape trei luni, a venit la serviciu, unde realizează nu mai puțin de trei show-uri, cu taxiul. Și a dat rezultate, pentru că nemulțumitul s-a săturat să-i caute Mercedesul și să nu-l găsească.

În cazul Andrei și al lui Cătălin Măruță, situația e puțin mai delicată, în privința hărțuirii la care sunt supuși. Tocmai de aceea, au făcut plângere la Poliție, ba au cerut și ordin de protecție (Vezi AICI).

