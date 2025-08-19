BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!

Andra și Cătălin Măruță au depus plângere la Poliție împotriva unei persoane despre care pretind că îi terorizează. Surse judiciare au mărturisit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că artista și soțul ei, prezentator PROTV, au solicitat, în paralel, și emiterea unui ordin de protecție.

Cântăreața Andra și soțul ei, prezentatorul Cătălin Măruță, au înregistrat recent o plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ care îi terorizează! Potrivit surselor MEDIAFAX, celebrul cuplu a decis să ia măsuri legale pentru a-și proteja liniștea și siguranța.

Poliția Voluntari urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele în care au avut loc incidentele raportate de cei doi. Până în prezent, Andra și Cătălin Măruță nu au comentat public motivele care i-au determinat să apeleze la autorități.

Cum arată casa în care locuiește familia Măruță

Andra și Cătălin Măruță locuiesc într-o vilă spațioasă situată în zona de nord a Capitalei. Cei doi au investit serios pentru ca locuința să fie cât mai confortabilă, atât pentru ei, cât și pentru cei doi copii ai lor.

Deși sunt persoane publice, Andra și Cătălin preferă să păstreze discreția, motiv pentru care nu au oferit niciodată un tur complet al casei. Cu toate acestea, mici colțuri din vilă apar frecvent în fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale. Curtea din spate găzduiește o piscină, iar în casă există un studio în care Andra lucrează ocazional.

Parterul vilei este dominat de un living cu bucătărie open space, amenajate în nuanțe închise. Pereții sunt acoperiți cu cărămidă decorativă, iar podelele sunt din parchet masiv de stejar și fag. Bucătăria îmbină elegant negrul cu lemnul, fiind dotată cu iluminare LED și o zonă specială pentru colecția de vinuri a cuplului.

Citește și: Cătălin Măruță, prima reacție după ce el și Andra au cerut ordin de protecție! Se tem pentru viața lor

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp