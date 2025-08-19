Cătălin Măruță, prima reacție după ce el și Andra au cerut ordin de protecție! Se tem pentru viața lor

Andra și Cătălin Măruță nu mai au liniște. Cele două vedete au ajuns în mijlocul unei situații la care nu se așteptau și au fost nevoiți să apeleze la oamenii legii. Cântăreața și soțul ei au înregistrat o plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ care i-ar teroriza. Bărbatul le tulbură de ceva timp liniștea, iar acum vedetele au luat atitudine.

În ciuda a ceea ce mulți cred, viața de vedetă nu este mereu prea ușoară. Persoanele publice trebuie să suporte multă presiune, iar uneori au parte și de situații mai puțin plăcute, după cum este și cazul Andrei și a lui Cătălin Măruță (Vezi mai multe detalii AICI). De ceva timp, cuplu se confruntă cu o problemă destul de mare, căci un individ dubios la perturbă liniștea și le face zile grele.

Cătălin Măruță, prima reacție după ce el și Andra au cerut ordin de protecție

Așa cum spuneam, de ceva timp, Andra și Cătălin Măruță trec printr-un adevărat coșmar din cauza unui individ ce îi terorizează. După ce au îndurat cât au îndurat, cei doi au luat atitudine și au dus problema în fața oamenilor legii.

Aceștia au depus plângere la Poliție împotriva persoanei ce îi stresează. Surse judiciare au mărturisit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că artista și soțul ei, prezentator PROTV, au solicitat, în paralel, și emiterea unui ordin de protecție.

După cele întâmplate, Cătălin Măruță a avut și o primă reacție. Contactat în legătură cu acest subiect, prezentatorul TV a lăsat de înțeles că familia sa se confruntă în aceste momente cu o situație dificilă, însă nu a vrut să intre în subiect și să ofere prea multe detalii.

„Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”, a declarat Cătălin Măruță, potrivit MEDIAFAX.

Știre în curs de actualizare…